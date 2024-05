El revolucionario descubrimiento que puede cambiar la construcción tradicional para siempre

Pero un avance científico promete cambiar esto, realizando un tratamiento al cemento que permite transformarlo en clínker, el elemento principal del cemento, que puede ser reutilizado. "Por trabajos anteriores tenía una vaga idea de que si fuera posible triturar el cemento viejo, quitar la arena y las piedras, calentar el cemento eliminaría el agua y luego se formaría clínker nuevamente”, señaló el Dr. Cyrille Dunan, primer autor del estudio.

Es por eso que utilizaron un horno de arco eléctrico para demostrar su teoría: "Un baño de metal líquido ayudaría a esta reacción química, y un horno de arco eléctrico, utilizado para reciclar acero, parecía una gran posibilidad. Teníamos que intentarlo".

En el proceso de reciclado de hierro tradicional, el horno de arco utiliza cal para purificar el hierro, ya que atrapa sus impurezas y luego sube a la superficie. La cal además forma una capa protectora que impide que el hierro esté en contacto con el aire. Finalmente, es descartada.

Con el método de Cambridge se reemplaza la cal con el clínker, y además de purificar el hierro, los restantes se transforman nuevamente en cemento Portland, con propiedades similares al producto original.

Embed - The world's first process for making zero emissions cement