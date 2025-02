El relato de mendocinas nacidas un 29 de febrero: entre el cumpleaños que no es y una fiesta cada tanto

Geraldina Rodríguez cumple 29 de febrero.jpg Geraldina cumple el 29 de febrero. "Lo tomo con humor", dice. Gentileza

“Obviamente, nacer en un día tan particular influye en la subjetividad. Yo lo veo como algo positivo, porque cumplo años en una fecha distinta a la del resto”, reflexiona. Pero no todo es anecdótico. A lo largo de su vida, Eugenia enfrentó ciertos problemas legales y administrativos por su peculiar fecha de nacimiento.

“Cuando tuve que registrarme en algún sistema informático un 29 de febrero, a veces no era posible. Incluso, en algunas fronteras me han retenido más tiempo”, recuerda.

¿Cuándo festejar el cumpleaños si naciste un 29 de febrero?

Para quienes nacieron en un 29 de febrero, la elección de la fecha de festejo varía. En el caso de Eugenia, la tradición familiar hizo que siempre lo celebrara el 1 de marzo. “El 28 sería adelantarse, y dicen que eso trae mala suerte”, comenta entre risas.

El dilema se traslada también a su entorno laboral. “En mi trabajo, los cumpleaños se festejan por mes, y este año yo no entro en febrero”, bromea. “Además, la gente empieza a escribirme desde el 27 para preguntarme qué haré. Se sienten desorientados, sobre todo los que recién me conocen y no saben cómo funciona el tema”.

Sin embargo, cuando finalmente le toca celebrar en un año bisiesto, lo disfruta al máximo: “Es toda una fiesta. Y además, me la paso dando entrevistas. Es gracioso”, concluye.

Geraldina: “El año pasado pude celebrar mis 40 en la fecha exacta”

Para Geraldina Rodríguez, el 29 de febrero de 2024 fue una fecha inolvidable: pudo celebrar sus 40 años de vida en su día real.

“Es algo bastante raro porque, en general, lo festejo el 1 de marzo, lo que cambia hasta el mes. Mucha gente siente curiosidad y me ha pasado que en Facebook empiezan a saludarme un día antes”, cuenta.

Geraldina, abajo, con su hija en brazos, celebró fecha redonda el 29 de febrero de 2024, año bisiesto.jpg Geraldina, abajo, con su hija en brazos, celebró sus 40 en 2024 el día exacto. Fue bisiesto. Gentileza

Otros, más supersticiosos, jamás se adelantan y esperan al 1 de marzo para enviar su saludo. “Al final, termino celebrando más de una vez: por los ansiosos y por si cae fin de semana. La situación tiene sus ribetes cómicos, pero ya estoy acostumbrada”, admite con humor.

¿Qué es un año bisiesto?

Un año bisiesto es aquel que tiene 366 días en lugar de los 365 habituales. Esto ocurre cada cuatro años y se agrega un día extra al mes de febrero, que pasa de tener 28 a 29 días. Un dato estadístico: se calcula que solo el 0,27% de la población mundial nació un 29 de febrero.

año bisiesto

El motivo de los años bisiestos es ajustar el calendario al ciclo solar, ya que la Tierra tarda aproximadamente 365,2422 días en dar una vuelta completa alrededor del sol. Si no se agregara ese día extra cada cuatro años, con el tiempo, las estaciones se desfasarían respecto del calendario.

Reglas para determinar un año bisiesto

Es bisiesto si el año es divisible por 4 (por ejemplo, 2024, 2028).

No es bisiesto si es múltiplo de 100 pero no de 400 (por ejemplo, 1900 no fue bisiesto, pero 2000 sí). El próximo año bisiesto será 2028.