El pueblo que se jacta de tener una Copa del Mundo de piedra

El imán absoluto es el Parque Paleontológico Valle de los Dinosaurios, a 4 kilómetros, donde se caminan 300 metros de pasarelas sobre huellas de saurópodos de 120 millones de años impresas en arenisca. Se abre la puerta a las 9 y cierra a las 17. La entrada es a propina. Dentro de este valle, hay una figura de piedra que emula al trofeo que levantó Lionel Messi en Qatar el 18 de diciembre de 2022.

pueblo guadancol 3 El pueblo tiene un valle con unas estructuras rocosas llamativas.

Para estirar las piernas, hay tres rutas marcadas: una de 30 minutos hasta el Cañadón del Yeso, con paredes blancas que brillan al mediodía; otra de 1 hora al Mirador del Cóndor, donde se ven planos a 200 metros de altura; y una tercera de 2 horas a la Finca El Mollar, donde se pisa uva en lagar de piedra y se prueba syrah directo del barril. Los burros del pueblo se alquilan por hora para cargar mochilas; los senderos tienen carteles de chapa pintados a mano.

La comida del pueblo es de campo y fuego: cabrito al asador con papas al rescoldo, empanadas de cebolla caramelizada y locro con maíz quebrado. El almacén vende queso de cabra envuelto en tela; las hostales sirven cena a las 20 con vino de damajuana y postre de higo en almíbar.

Guandacol es un destino de piedra y vino en La Rioja. Su Copa del Mundo de piedra, sus huellas jurásicas, cerros mudos y sabores de finca lo convierten en el pueblo para caminar sobre el pasado, brindar con syrah casero y dormir con el crujido de la leña como única alarma.