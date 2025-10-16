El pueblo de 150 habitantes donde los "cactus arañan el cielo"

Sumergirse en el interior de Argentina es descubrir la diversidad que moldea su esencia, eligiendo refugios que ofrecen calma y encanto. En un país lleno de destinos turísticos prominentes, los pequeños pueblos destacan por su autenticidad. En la provincia de La Rioja, con apenas 150 habitantes, Villa Sanagasta se presenta como un remanso serrano, ideal para quienes buscan paisajes naturales, tranquilidad y un toque de historia viva.
A solo 30 kilómetros de la ciudad de La Rioja, en el Valle de Sanagasta, este pueblo se alza entre cerros rojizos plagados de cactus y ríos que serpentean suavemente. Lejos de competir con grandes centros turísticos, su encanto radica en las casas de adobe y piedra, construidas por pobladores a principios del siglo XX. Estas construcciones, con sus patios floridos y techos de teja, crean un escenario rústico que se funde con el entorno de algarrobos y cactus.
Pueblo pequeño, historia grande
El corazón de Villa Sanagasta late en su legado cultural, preservado en un pequeño museo que exhibe herramientas, tejidos y documentos de los primeros habitantes que trabajaron estas tierras áridas. Los recorridos guiados por el pueblo narran historias de tradiciones riojanas y la adaptación al clima desértico. Para los amantes de la fotografía, las calles polvorientas al atardecer capturan la calidez de un paisaje que combina lo rural con la majestuosidad de los cerros.
La naturaleza que rodea Villa Sanagasta invita a caminatas tranquilas por senderos que conducen a quebradas ocultas o miradores con vistas al Valle de Huaco. En primavera, los colores vibrantes de los algarrobos en flor pintan el paisaje, mientras que paseos en bicicleta por caminos rurales llevan a viñedos artesanales. Estas actividades combinan aventura y contemplación, respetando el equilibrio ecológico del entorno.
En la mesa, Villa Sanagasta sorprende con sabores regionales: empanadas de carne picante, dulces de higo y quesos de cabra acompañados de vinos torrontés de la zona. Las comidas en comedores familiares crean un ambiente cálido, donde las recetas tradicionales conectan a los visitantes con la historia y la comunidad local.
Villa Sanagasta, un tesoro escondido en La Rioja, entrelaza la simplicidad serrana con la riqueza de su herencia. Sus casas rústicas, sus paisajes naturales y su calidez comunitaria lo convierten en un destino perfecto para quienes buscan desconectar y reencontrarse con la esencia de un pueblo argentino, donde la paz y la tradición se entrelazan en armonía.