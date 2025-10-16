El pueblo de 150 habitantes donde los "cactus arañan el cielo"

A solo 30 kilómetros de la ciudad de La Rioja, en el Valle de Sanagasta, este pueblo se alza entre cerros rojizos plagados de cactus y ríos que serpentean suavemente. Lejos de competir con grandes centros turísticos, su encanto radica en las casas de adobe y piedra, construidas por pobladores a principios del siglo XX. Estas construcciones, con sus patios floridos y techos de teja, crean un escenario rústico que se funde con el entorno de algarrobos y cactus.

pueblo sanagasta El pueblo está cerquita del cielo, según dicen sus habitantes.

Pueblo pequeño, historia grande

El corazón de Villa Sanagasta late en su legado cultural, preservado en un pequeño museo que exhibe herramientas, tejidos y documentos de los primeros habitantes que trabajaron estas tierras áridas. Los recorridos guiados por el pueblo narran historias de tradiciones riojanas y la adaptación al clima desértico. Para los amantes de la fotografía, las calles polvorientas al atardecer capturan la calidez de un paisaje que combina lo rural con la majestuosidad de los cerros.