El pueblito de Brasil que es perfecto para quienes buscan playas tranquilas y encantadoras

Sao Miguel do Gostoso São Miguel do Gostoso tiene solo 10.000 habitantes.

Una playa única en el nordeste de Brasil

Según Good Travel Guide, São Miguel do Gostoso tiene una gran biodiversidad de fauna y flora, un clima tropical húmedo con altas temperaturas y abundantes precipitaciones durante todo el año.

Sin dudas, el principal atractivo de este pueblo son sus encantadoras playas entre las que se destacan Praia da Xêpa, Praia do Maceió, Praia de São José y Praia do Cardeiro, todas con arena blanca y aguas cristalinas.

Gracias a los vientos constantes, São Miguel do Gostoso es un lugar ideal para practicar deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf. Los viajeros pueden alquilar el equipo o tomar clases para principiantes si no tienen experiencia previa. Lo mejor es que hay escuelas e instructores locales para ayudarte a disfrutar al máximo de la experiencia.

São Miguel do Gostoso playa La Praia da Ponta do Santo Cristo es considerada una de las mejores playas brasileñas para practicar deportes acuáticos como el kitesurf y el windsurf.

Una excelente forma de explorar la región es con un tour en buggy. Se puede contratar un guía local que te lleve a lugares increíbles, como las dunas de Tourinhos, la laguna de Cardeiro y la playa de Perobas. Estos tours ofrecen vistas panorámicas y emocionantes aventuras que te quedarán en la memoria para siempre.

Cómo llegar a São Miguel do Gostoso

Viajando desde Mendoza puedes tomar un vuelo a Río de Janeiro o São Paulo, y allí hacer conexión hasta Natal. São Miguel do Gostoso se encuentra a 110 km de Natal.

Para llegar hasta el pueblo en coche desde Natal, hay que tomar la carretera BR-101 y luego la RN-023. En autobús, la compañía que realiza la ruta entre Natal y São Miguel do Gostoso se llama Expresso Cabral.