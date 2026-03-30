Una ola de calor en el comienzo del otoño sorprendió a todos los mendocinos y el pronóstico del tiempo anticipa que se extenderá por dos días. El miércoles se espera que ingrese un frente frío que hará bajar la temperatura 10 grados.
El pronóstico del tiempo indica que sigue la ola de calor en este comienzo de otoño
Las temperaturas están por encima de la media para la época y hasta el martes serán días sofocantes, según el pronóstico del tiempo
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a Radio Nihuil que los datos históricos desde 1960 indican que una ola de calor en esta época debe superar una mínima de 17 grados y una máxima de 31 grados para que concrete, y es lo que ocurre por estos días.
El domingo las marcas fueron de 19 grados y 34 grados durante la tarde, con un notorio aumento de humedad, otro factor que se sumó para que los días sean más agobiantes.
El pronóstico del tiempo, ola de calor y frente frío
Maximiliano Viale sostuvo que este lunes y el martes serán días de mucho calor. Para hoy la máxima alcanzará los 34 o 35 grados luego de una mínima que superó los 20 grados.
El martes se esperan temperaturas que irán desde los 22 grados de mínima hasta los 34 grados de máxima.
Hacia la tarde noche de este día se espera la formación de tormentas aisladas debido al ingreso de un frente frío que hará cambiar drásticamente las condiciones del tiempo.
"En la madrugada del miércoles entra un pequeño frente frío que desplazará esta masa de aire cálida y húmeda", detalló Maximiliano Viale.
Esto hará que desde el miércoles lleguen días más agradables, ya que luego de una mínima elevada de 20 grados, el pronóstico del tiempo anticipa que la máxima alcanzará apenas 24 grados.