El pronóstico del tiempo indica que sigue la ola de calor en este comienzo de otoño

El pronóstico del tiempo, ola de calor y frente frío

Maximiliano Viale sostuvo que este lunes y el martes serán días de mucho calor. Para hoy la máxima alcanzará los 34 o 35 grados luego de una mínima que superó los 20 grados.

El martes se esperan temperaturas que irán desde los 22 grados de mínima hasta los 34 grados de máxima.

Hacia la tarde noche de este día se espera la formación de tormentas aisladas debido al ingreso de un frente frío que hará cambiar drásticamente las condiciones del tiempo.

pronostico del tiempo verano primavera calor parque general san martin El miércoles cambiarían las condiciones y la temperatura bajará 10 grados tras el ingreso de un frente frío, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

"En la madrugada del miércoles entra un pequeño frente frío que desplazará esta masa de aire cálida y húmeda", detalló Maximiliano Viale.

Esto hará que desde el miércoles lleguen días más agradables, ya que luego de una mínima elevada de 20 grados, el pronóstico del tiempo anticipa que la máxima alcanzará apenas 24 grados.