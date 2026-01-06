Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Viento del sur

El pronóstico del tiempo emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas en Mendoza

Una alerta amarilla rige para parte de Mendoza por lluvias y tormentas, según el pronóstico del tiempo. Además, se espera un descenso de la temperatura

Por UNO
El pronóstico del tiempo anticipa que puede haber tormentas aisladas en la tarde noche de este martes en sectores de Mendoza. Imagen ilustrativa

El pronóstico del tiempo anticipa que puede haber tormentas aisladas en la tarde noche de este martes en sectores de Mendoza. Imagen ilustrativa

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El pronóstico del tiempo alertó sobre la posibilidad de lluvias y tormentas en un sector de Mendoza para este martes 6 de enero. Además, se espera un leve descenso de la temperatura.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes se esperan una máxima que rondará los 30 grados hacia la tarde, debido a la presencia de viento del sur, lo que hará bajar la temperatura.

pronostico del tiempo calor parque san martin
El pron&oacute;stico del tiempo indic&oacute; que este martes se esperan lluvias y tormentas hacia la tarde noche. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo indicó que este martes se esperan lluvias y tormentas hacia la tarde noche. Imagen ilustrativa.

Además, emitió una alerta amarilla para el este de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz por posibles tormentas aisladas durante la tarde, con posibles ráfagas de viento y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.

Las precipitaciones también pueden ocurrir de manera aislada en el Gran Mendoza, según el pronóstico del tiempo.

Pronóstico del tiempo para los próximos días

Para el miércoles, se espera leve ascenso de las temperaturas, con 20 grados de mínima y una máxima que podría trepar a los 33 grados, con posibles lluvias y tormentas aisladas.

Pero el día clave será el jueves, para cuando se espera un marcado descenso de temperaturas ya que la máxima será de 25 grados, además de la probabilidad de lluvias y tormentas durante todo el día.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar