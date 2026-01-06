El pronóstico del tiempo emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas en Mendoza

El pronóstico del tiempo alertó sobre la posibilidad de lluvias y tormentas en un sector de Mendoza para este martes 6 de enero. Además, se espera un leve descenso de la temperatura.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes se esperan una máxima que rondará los 30 grados hacia la tarde, debido a la presencia de viento del sur, lo que hará bajar la temperatura.
Además, emitió una alerta amarilla para el este de Las Heras, Lavalle, Santa Rosa, San Martín y La Paz por posibles tormentas aisladas durante la tarde, con posibles ráfagas de viento y no se descarta la probabilidad de caída de granizo.
Las precipitaciones también pueden ocurrir de manera aislada en el Gran Mendoza, según el pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo para los próximos días
Para el miércoles, se espera leve ascenso de las temperaturas, con 20 grados de mínima y una máxima que podría trepar a los 33 grados, con posibles lluvias y tormentas aisladas.
Pero el día clave será el jueves, para cuando se espera un marcado descenso de temperaturas ya que la máxima será de 25 grados, además de la probabilidad de lluvias y tormentas durante todo el día.