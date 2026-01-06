El pronóstico del tiempo emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas en Mendoza

Las precipitaciones también pueden ocurrir de manera aislada en el Gran Mendoza, según el pronóstico del tiempo.

Pronóstico del tiempo para los próximos días

Para el miércoles, se espera leve ascenso de las temperaturas, con 20 grados de mínima y una máxima que podría trepar a los 33 grados, con posibles lluvias y tormentas aisladas.

Pero el día clave será el jueves, para cuando se espera un marcado descenso de temperaturas ya que la máxima será de 25 grados, además de la probabilidad de lluvias y tormentas durante todo el día.