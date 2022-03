El Polo Obrero continúa con el acampe en la Legislatura y hay media calzada libre sobre Patricias

La mujer agregó que hay "un clima muy desagradable para las miles de familias que viven del día a día, de changas" e indicó que muchos son obreros de la construcción, jardineros, empleadas domésticas, ceramistas, electricistas, entre otras profesiones. "Nosotros somos laburantes y queremos trabajo genuino, y un ingreso".

El acampe frente a la Legislatura, sobre la Peatonal Sarmiento y parte de calle Patricias Mendocinas, comenzó a las 10 del miércoles. Luego de pasar una fría noche, los manifestantes acordaron quedarse allí un día más, salvo que en el transcurso del día se debata lo contrario.

Caos en el tránsito

Esta medida realizada por militantes del Polo Obrero complicó la normal circulación de vehículos por las calles del centro mendocino, la cual es regulada por personal de Tránsito.

Esto se debe a que una parte del acampe está sobre la calle Patricias Mendocinas, desde la Peatonal hasta calle Espejo. Para evitar problemas, la zona fue vallada y sólo quedó una vía habilitada para la circulación de colectivos, pero los vehículos particulares sí o sí deben seguir por Espejo hacia el Oeste o tomar vías alternativas para ir hacia el Sur.

Testimonios

Mirta Ponce es una de las mujeres que pasó la noche en el acampe frente a la Legislatura, y a pesar del frío, aseguró: "Vale la pena porque estamos luchando por todos los mendocinos, por toda la República Argentina, no solamente por nosotros, por trabajo, sino por las tarifas, por la luz. No se llega a fin de mes".

Contó que tiene 5 hijos y que el único ingreso que tienen es por su marido: "Pero no alcanza. Nosotros estamos en la lucha para tener algo extra para ayudar a nuestros maridos porque si no no se puede. No se puede mandar a la escuela, ahora tenés que pensar entre pagar los impuestos o comer".

Por otro lado, Fabiana Díaz sostuvo: "No podes avanzar con un solo sueldo, por eso estamos acá, para apoyarnos entre todos para que de esto surja y nos den soluciones".

La manifestante dijo: "Mandas a un nene a la escuela y no te alcanza para comprarle zapatillas al otro niño. Tenés que esperar al otro mes para comprarle un calzado o los útiles, porque todos los útiles no los podés comprar".

Ante esto, dijo que con otras madres se pasan las cosas que ya no usan y que les sirven a los hijos de otras madres, y de esa forma aguantan un poco más. "El que no tiene leche le damos. En el comedor nos abastecen para que hagamos la comida y le demos a los chicos. La gente nos enseña para que entre todos nosotros nos ayudemos".