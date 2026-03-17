El pez de África que puede caminar y deja los ríos de América del Sur sin peces

En América del Sur, uno de los casos que preocupa a los especialistas ocurre en el estado brasileño de Goiás, donde un pez originario de África comenzó a expandirse por ríos y lagunas. Su extraordinaria capacidad de supervivencia incluso fuera del agua y su comportamiento depredador lo han convertido en una amenaza para la biodiversidad local.

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El pez de África que puede caminar y deja a los ríos de América del Sur sin peces

La especie que genera alarma es el bagre africano, conocido científicamente como Clarias gariepinus. Este pez es originario de África y algunas regiones de Medio Oriente, pero fue introducido en varios países para la acuicultura y la producción de alimentos. Con el tiempo, muchos ejemplares escaparon de criaderos o fueron liberados en ríos y lagos, donde comenzaron a reproducirse y expandirse rápidamente.