El pez de África que puede caminar y deja los ríos de América del Sur sin peces

En América del Sur, uno de los casos que preocupa a los especialistas ocurre en el estado brasileño de Goiás, donde un pez originario de África comenzó a expandirse por ríos y lagunas. Su extraordinaria capacidad de supervivencia incluso fuera del agua y su comportamiento depredador lo han convertido en una amenaza para la biodiversidad local.
El pez de África que puede caminar y deja a los ríos de América del Sur sin peces
La especie que genera alarma es el bagre africano, conocido científicamente como Clarias gariepinus. Este pez es originario de África y algunas regiones de Medio Oriente, pero fue introducido en varios países para la acuicultura y la producción de alimentos. Con el tiempo, muchos ejemplares escaparon de criaderos o fueron liberados en ríos y lagos, donde comenzaron a reproducirse y expandirse rápidamente.
Investigadores y ambientalistas han observado su crecimiento en distintos sistemas fluviales. El problema principal es su enorme capacidad de adaptación, este pez africano puede vivir en aguas con muy poco oxígeno, soportar contaminación y colonizar ambientes donde muchas especies nativas de peces no sobreviven. Estas características le permiten dominar nuevos hábitats con relativa facilidad.
¿Cómo es este pez y por qué es un peligro para los ríos de América del Sur?
- Uno de los rasgos más sorprendentes de este pez es que posee un órgano respiratorio accesorio que le permite absorber oxígeno directamente del aire. Gracias a esto, puede sobrevivir fuera del agua durante horas o incluso días si su piel se mantiene húmeda. Esta adaptación le permite desplazarse por tierra o atravesar zonas inundadas para llegar a otros cuerpos de agua, facilitando su rápida expansión.
- Además, el bagre africano es un depredador oportunista. Su dieta incluye peces más pequeños, huevos de otras especies, insectos, crustáceos e incluso pequeños vertebrados. Debido a esta alimentación variada, compite directamente con peces autóctonos y puede reducir sus poblaciones, lo que genera desequilibrios en los ríos.
- Otro factor que explica su expansión es su enorme capacidad reproductiva. Las hembras pueden producir grandes cantidades de huevos y crecer con rapidez, lo que permite que las poblaciones aumenten en poco tiempo cuando no existen depredadores naturales que las controlen.