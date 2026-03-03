El peligro oculto de aplastar hormigas rojas en casa: por qué podrías empeorar la plaga

Cuando aplastas a una de ellas, su cuerpo libera una feromona de alarma extremadamente potente. Para el resto de la colonia, este olor no es una señal de retirada, sino un grito de guerra.

En pocos minutos, las obreras cercanas detectan la señal y se dirigen al lugar del "crimen" en modo agresivo, lo que explica por qué, tras matar a una, suelen aparecer decenas de hormigas más de la nada.

hormigas rojas.jpg Las hormigas rojas no solo son molestas, sino también peligrosas.

Uno de los mayores riesgos de atacar físicamente a estas plagas es provocar lo que los entomólogos llaman budding o gemación. Si la colonia siente que su nido está bajo un ataque constante, la colonia de hormigas se fragmenta.

No debemos olvidar que las hormigas rojas no solo son molestas, sino peligrosas. A diferencia de las negras comunes, estas poseen un aguijón con el que inyectan un veneno alcaloide. Al sentirse amenazadas por tus movimientos, pueden picarte de manera simultánea.

Elementos caseros para eliminar a las hormigas rojas