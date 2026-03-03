El peligro oculto de aplastar hormigas rojas en casa: por qué podrías empeorar la plaga

Tener hormigas en la cocina o el jardín es una de las situaciones más frustrantes para cualquier propietario. Sin embargo, cuando se trata de las especies de color rojizo, el instinto de pisarlas puede ser tu peor enemigo.
Aunque parece la forma más rápida de eliminar el problema, la ciencia demuestra que este acto de defensa activa una cadena de eventos que termina por multiplicar las plagas en tu casa.
Por qué no debes pisar a las hormigas rojas que encuentres en casa
A diferencia de otros insectos, las hormigas rojas (especialmente las conocidas como "hormigas de fuego") tienen un sistema de comunicación altamente sofisticado basado en sustancias químicas llamadas feromonas.
Cuando aplastas a una de ellas, su cuerpo libera una feromona de alarma extremadamente potente. Para el resto de la colonia, este olor no es una señal de retirada, sino un grito de guerra.
En pocos minutos, las obreras cercanas detectan la señal y se dirigen al lugar del "crimen" en modo agresivo, lo que explica por qué, tras matar a una, suelen aparecer decenas de hormigas más de la nada.
Uno de los mayores riesgos de atacar físicamente a estas plagas es provocar lo que los entomólogos llaman budding o gemación. Si la colonia siente que su nido está bajo un ataque constante, la colonia de hormigas se fragmenta.
No debemos olvidar que las hormigas rojas no solo son molestas, sino peligrosas. A diferencia de las negras comunes, estas poseen un aguijón con el que inyectan un veneno alcaloide. Al sentirse amenazadas por tus movimientos, pueden picarte de manera simultánea.
Elementos caseros para eliminar a las hormigas rojas
- Mezcla de Bicarbonato y Azúcar: combina partes iguales de ambos. El azúcar las atrae y el bicarbonato las mata al interactuar con sus ácidos.
- Vinagre Blanco y Agua: rocía una mezcla de vinagre y agua (50/50) en caminos, zócalos, puertas y ventanas para ahuyentarlas.
- Arroz Molido/Crudo: colocar arroz molido cerca de la madriguera; al intentar llevarlo, se fermenta o se infla por la humedad, matándolas.
- Tierra de Diatomeas: espolvorear alrededor del hormiguero para deshidratarlas.
- Agua Hirviendo: verter agua caliente directamente sobre el hormiguero es una solución inmediata.
- Canela y Cítricos: usar canela en polvo, clavos de olor o jugo de limón en las áreas de paso, ya que su olor intenso las desorienta.
- Ácido Bórico: una pequeña cantidad mezclada con azúcar puede ser muy efectiva.