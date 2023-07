El Paso Cristo Redentor sigue abierto sólo para camiones, pese a las quejas de operadores turísticos

►TE PUEDE INTERESAR: Paso a Chile: cruzaron casi 600 camiones y unos 3.800 esperan hacerlo este fin de semana

Según se decidió desde la Coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor- Los Libertadores, que une a nuestro país con Chile, debido a las limitaciones físicas por los arreglos que se están realizando, se habilitó con sentido único el tránsito luego de más de 15 días cortado por las tormentas de nieve, aludes y crecidas en ambos lados de la frontera. Primero desde Chile a Mendoza y desde nuestra provincia al vecino país para sábado, domingo y lunes, de camiones solamente.

Según informaron desde la coordinación fronteriza, este sábado cruzaron 1.000 camiones hacia Chile.

Este sábado se realizó un encuentro entre el coordinador del paso fronterizo, Daniel Galdeano, y los prestadores turísticos y comerciantes, entre ellos, Eduardo Soler, el dueño del centro de esquí Los Puquios. Se habló de la posibilidad de permitir el tránsito interno hasta Las Cuevas, pero pese a que hasta hubo una protesta con corte de ruta, las autoridades nacionales no dieron marcha atrás y el turista deberá esperar hasta el martes 10 de julio para llegar a los parajes cordilleranos y la nieve.

Las quejas de los comerciantes montañeros

Soler decidió abrir su centro de esquí Los Puquios, cercano a Puente del Inca, pese a la inhabilitación de la ruta 7 y fustigó a las autoridades nacionales diciendo que eso "perjudica seriamente el derecho a trabajar en alta montaña”.

Soler publicó este domingo un duro posteo que dice: "Feliz día de la Independencia. La solidaridad y el apoyo entre argentinos, que tanto se siente en los momentos difíciles, es el lazo indestructible que nos mantiene unidos, con ganas de seguir construyendo una Argentina pujante y próspera, que nos acoja a todos por igual".

"Que logremos nuestra Independencia de las cadenas que hoy nos esclavizan: la ceguera burocrática, la desconexión con el pueblo, la mentira, la traición, la falta de empatía y capacidad para gestionar, la ley del menor esfuerzo que la gran mayoría de quienes rigen nuestros destinos sin brújula ni norte cumplen a rajatabla, mientras nos someten a los caprichos de su necedad incorregible!, agregó.

Los Puquios.jpg La nieve caída, aunque no suficiente, trajo muchas expectativas para quienes ofrecen servicios al turismo en alta montaña en el Paso Cristo Redentor. Pero la limitación al tránsito particular ha generado protestas y decepción a este sector.

Y cerró su publicación de este modo: "En el día de hoy estaremos mostrando en nuestra cuenta de Instagram @lospuquios imágenes en vivo del estado de la ruta, el cual tiene un tráfico muy inferior a cualquier día normal, para que nadie pueda venir con palabras a oscurecer o tratar de negar la simple VERDAD".

Por su parte, Matías Cortizo, emprendedor de aquel paraje de alta montaña dijo: "Esto es otro papelón provincial. En la reunión (de este sábado), nos dijeron que la resolución (de mantener prohibido el paso de vehículos particulares) viene desde el Ministerio de Transporte de la Nación para que pasen solamente camiones. Ayer (sábado) pasó un camión cada cinco minutos", comentó, para agregar: "Este será otro año más donde el turista no podrá llegar a la nieve, por priorizar al transporte de carga, y esto es una lástima, no sólo para el habitante de alta montaña, sino para todos los mendocinos por las pérdidas económicas que han generado estos cuatro días. No quiero imaginar cuantas pérdidas más habrá por los cortes, cuando haya más nieve. Estamos decepcionados de invertir en esta zona, como lo hacemos desde hace tantos años", concluyó.

