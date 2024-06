El paso a Chile sigue cerrado y se espera un fuerte temporal para el próximo domingo

Las Cuevas Alta Montaña Nieve en Mendoza (3).jpg Postal con nieve en Las Cuevas. Foto: Gerardo Tejeda

►TE PUEDE INTERESAR: El paso a Chile registró la mitad de salidas del país durante el estreno del nuevo horario para circular

"Hay que esperar para ver si se cumplen los pronósticos, es importante lo que pase mañana y pasado (por este miércoles y jueves), pero por las dudas se va avisando con tiempo", informaron.

El pronóstico en alta montaña

El doctor en meteorología Federico Norte indicó que continúan las nevadas en la alta montaña, específicamente en el límite con Chile con una situación de viento Zonda en altura que se mantendrá los próximos días.

pronostico del tiempo paso cristo redentor servicio meteorologico nacional.jpg Pronóstico del tiempo en el Paso Cristo Redentor según el Servicio Meteorológico Nacional.

►TE PUEDE INTERESAR: Amenazaron con 18 días de paro en todos los aeropuertos del país y peligran los vuelos

Explicó que debido a un sistema y un centro de muy baja presión ubicado en la Patagonia, cuando se desplace va generar lluvias y nevadas en la costa chilena y también en la cordillera. Esta situación alcanzará a la alta montaña de Mendoza con nevadas que podrían durar una semana.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional también indicó que las nevadas y precipitaciones se mantendrán por lo menos hasta el próximo lunes.

El parque de nieve Los Puquios postergó la apertura

El complejo de nieve más cercano a la Ciudad de Mendoza, Los Puquios, había informado que la apertura iba a ser el sábado 8 de junio, pero este martes anunciaron que por "falta de nieve y pronósticos de lluvia" reprogramaron el inicio de la temporada 2024.

los puquios alta montaña nieve 2.jpg El complejo de nieve Los Puquios postergó la apertura por falta de nieve y lluvias.

Si bien se registraron nevadas de consideración en mayo, no fueron continuas y esta semana los pronósticos no son favorables ya que se esperan lluvias que no permitirían la conservación en buen estado de la superficie esquiable, explicaron desde Los Puquios.

"Estamos evaluando nueva fecha de apertura. La misma está sujeta a condiciones climáticas", advirtieron en el sitio web oficial.