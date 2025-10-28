El parque de Málaga que esconde una enorme laguna artificial

En la vibrante ciudad de Málaga, existen pulmones verdes que invitan a una pausa del ajetreo diario. Uno de ellos, ubicado cerca de la zona universitaria, se extiende como un secreto a voces para quienes buscan un espacio amplio y lleno de vida, ideal para disfrutar con los más pequeños o simplemente para desconectar.
Este lugar, de unos 15.000 metros cuadrados, se presenta como una opción perfecta para las familias. Rodeado de urbanizaciones y residencias, su ambiente tranquilo lo convierte en un destino recurrente para los vecinos y una grata sorpresa para los turistas que se aventuran más allá del centro histórico.
Un origen industrial convertido en oasis en el corazón de Málaga
El nombre oficial de este espacio es Parque Forestal de la Laguna de la Barrera 'María Eugenia Candau Rámila'. Su principal atractivo, como bien indica su nombre, es la laguna artificial que descansa en su interior. Este cuerpo de agua no es un capricho del diseño, sino el resultado de la antigua extracción de arcilla, una huella del pasado industrial de Málaga.
La vegetación que rodea la laguna crea un ecosistema particular en medio de la ciudad. Aquí conviven diversas especies animales que alegran el paisaje urbano, como camaleones, salamanquesas y una variedad de aves acuáticas, entre las que destacan los patos y las tortugas que nadan tranquilamente.
Para recorrerlo, un sendero circular de aproximadamente un kilómetro permite a caminantes y corredores disfrutar del entorno sin complicaciones. Es un trayecto sencillo que se completa en poco más de media hora, perfecto para una caminata matutina o un paseo al atardecer.
La amplitud del parque lo hace ideal para actividades al aire libre. Muchas familias y parejas aprovechan sus extensiones de césped para organizar un picnic, leer un libro o simplemente disfrutar del sol. Además, cuenta con bancos de piedra, zonas de juegos infantiles y un área de arbustos que forma casi un pequeño laberinto para los niños.
Otro gigante verde en el mismo distrito
Junto a este singular parque, el distrito de Teatinos alberga otra joya para el esparcimiento infantil: el Parque del Cine. Este espacio público, inaugurado en 2010, rinde homenaje al séptimo arte a través de su arquitectura y decoración. Es un lugar que combina juego y cultura en pleno corazón de una de las zonas más dinámicas de España.
Con una superficie de 10.000 metros cuadrados, el Parque del Cine ofrece a los niños una experiencia lúdica y original. Sus caminos simulan rollos de película de colores, mientras que murales y fotografías evocan escenas de libros y largometrajes famosos.
Aquí, la diversión está garantizada con zonas de escalada, una tirolina que cruza parte del recinto, columpios y hasta una cama elástica. Un pequeño teatro con una escultura dedicada al personaje Peneque completa la oferta de este espacio temático.