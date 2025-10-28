El parque de Málaga que esconde una enorme laguna artificial

parque malaga laguna El parque es una sorpresa inesperada para quienes visitan Málaga.

La vegetación que rodea la laguna crea un ecosistema particular en medio de la ciudad. Aquí conviven diversas especies animales que alegran el paisaje urbano, como camaleones, salamanquesas y una variedad de aves acuáticas, entre las que destacan los patos y las tortugas que nadan tranquilamente.

Para recorrerlo, un sendero circular de aproximadamente un kilómetro permite a caminantes y corredores disfrutar del entorno sin complicaciones. Es un trayecto sencillo que se completa en poco más de media hora, perfecto para una caminata matutina o un paseo al atardecer.

La amplitud del parque lo hace ideal para actividades al aire libre. Muchas familias y parejas aprovechan sus extensiones de césped para organizar un picnic, leer un libro o simplemente disfrutar del sol. Además, cuenta con bancos de piedra, zonas de juegos infantiles y un área de arbustos que forma casi un pequeño laberinto para los niños.

Otro gigante verde en el mismo distrito

laguna artificial Esta laguna es un atractivo impresionante para turistas y locales.

Junto a este singular parque, el distrito de Teatinos alberga otra joya para el esparcimiento infantil: el Parque del Cine. Este espacio público, inaugurado en 2010, rinde homenaje al séptimo arte a través de su arquitectura y decoración. Es un lugar que combina juego y cultura en pleno corazón de una de las zonas más dinámicas de España.

Con una superficie de 10.000 metros cuadrados, el Parque del Cine ofrece a los niños una experiencia lúdica y original. Sus caminos simulan rollos de película de colores, mientras que murales y fotografías evocan escenas de libros y largometrajes famosos.

Aquí, la diversión está garantizada con zonas de escalada, una tirolina que cruza parte del recinto, columpios y hasta una cama elástica. Un pequeño teatro con una escultura dedicada al personaje Peneque completa la oferta de este espacio temático.