El paro nacional de las universidades públicas tuvo un acatamiento dispar en Mendoza

Paro Universidades.jpeg Los tres gremios universitarios de Mendoza ofrecieron juntos este jueves una conferencia en el ingreso al campus de la UNCuyo.

El paro de universidades fue convocado por el Frente Universitario Nacional y en la provincia unió bajo la misma causa a los tres sindicatos universitarios más importantes: Fadiunc (Federación de Asociaciones de Docentes e Investigadores de la UNCuyo), Sindicato Docente de la UNCuyo (Siduncu) y el gremio de Personal de Apoyo Académico de la Universidad Nacional de Cuyo-UNCuyo (Atuncu) que serían los no docentes que cumplen funciones en la UNCuyo.

"El paro es para parar la motosierra del gobierno nacional, que desfinancia las universidades públicas, el presupuesto nos tiene en una situación crítica y de emergencia, y por otro lado con salarios docentes y no docentes congelados", declaró Noelia Naranjo, secretaria general del sindicato de docentes de la UNCuyo en contacto con la prensa.

Mientras que Gustavo Tímpano, del gremio no docente de la UNCuyo, confirmó que "el acatamiento ha sido dispar porque de las 58 universidades públicas del país, la de Mendoza es la única que amenazó con descontar el día no trabajado a quien se sumara al paro". No obstante, definió como "positiva" la medida de fuerza y el plan de lucha "porque nos une a los gremios de docentes y no docentes de las universidades, y porque a pesar de estar amenazados por no cobrar el día de paro hubo varias facultades con alto acatamiento".

Un día antes del paro, Milei anunció más plata para las universidades

Un día antes del paro de universidades públicas, que contó con el apoyo de la CGT y la CTA a nivel nacional, el presidente Javier Milei salió a anunciar un incremento del 70% en el presupuesto de los 58 claustros académicos que tiene la Argentina.

Sin embargo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado un 300% de aumento debido a que el dinero con el que cuentan las universidades para funcionar este 2024 viene del año pasado y había sido aprobado en 2022; o sea, el presupuesto quedó totalmente desfasado a la realidad económica actual con una inflación interanual que llegó al 276% en febrero.

Gremialistas universitarios.jpeg Yamile Nazrala (FADIUNC), Noelia Naranjo (SIDUNCU) y Gustavo Timpano (ATUNCU), gremialistas unidos en esta medida de fuerza.

"Este 70% que promete Milei es para el funcionamiento de las universidades, y aunque así fuera y se cumpliera porque hasta ahora es promesa, representa menos del 5% del presupuesto general de la Universidad donde no está contemplado salarios y sólo alcanzaría para que las universidades paguen un mes o dos meses más el gas o los servicios; es una burla", afirmó Noelia Naranjo en representación del gremio docente de la UNCuyo.

La rectora de la UNCuyo apoya el reclamo pero no el paro

La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, se promulgó a favor de los reclamos que llevaron al paro nacional de este jueves y que los considera "justos". Sin embargo, consideró que la medida de fuerza no va en lineamiento con el propósito de la universidad que es de contención a los estudiantes.

En este sentido, avaló su decisión de no pagar el día no trabajado a los docentes y no docentes que adhirieron al paro nacional. Y en la primera reunión anual del Consejo Superior de la UNCuyo manifestó a su personal académico: “Esta rectora va a encabezar una marcha si deciden hacer una marcha; va a participar de clases públicas o de un abrazo simbólico de la universidad si esas son las propuestas (...) voy a ser muy férrea en la determinación de defenderlos”.

“Lo importante es que nuestros estudiantes estén contenidos porque, sobre todo los más jóvenes, no la están pasando bien. Tenemos la obligación y la responsabilidad de estar al lado y de cuidar a esos chicos. Considero que el paro es un derecho adquirido y que pueden expresarse de ese modo. Si ustedes me dijeran que se van a expresar fuera del horario de clase, les diría que los acompaño y le pediría al resto de la universidad que los acompañe; pero no me pidan que como cabeza de la universidad no tome las medidas necesarias para que los estudiantes estén contenidos, que son la razón de ser de nuestra universidad”, concluyó.

Como ha ocurrido con otros paros universitarios, la Universidad Nacional de Cuyo no pudo revelar en esta misma jornada el nivel de acatamiento de sus docentes y no docentes, ya que cada facultad refleja diferentes realidades. Por ejemplo, facultades como la de Derecho, Ciencias Médicas, Ingeniería o Ciencias Económicas generalmente mantienen un bajo número de trabajadores que hacen paro; mientras que otras como la de Ciencias Sociales, Artes y Diseño, Filosofía y Letras o la Facultad de Educación suelen tener más personal adherido a la medida de fuerza.

Un 30% de acatamiento en los colegios de la UNCuyo

La adhesión al paro nacional de universidades públicas en Mendoza tocó los colegios de la UNCuyo. De acuerdo al relevamiento de la propia Universidad, en las seis escuelas de nivel secundario que dependen de la Universidad Nacional de Cuyo, y en el Rectorado, el acatamiento al paro fue del 20% en promedio.

"Al promediar el mediodía la actividad en el Rectorado era prácticamente normal, con un nivel de adhesión a la medida de fuerza convocada por los gremios docentes y no docente cercana al 10%", comunicaron desde la UNCuyo. Y sobre los colegios detallaron que "los docentes y el personal de apoyo académico de los secundarios de la universidad acompañaron el paro en un 30% en promedio".

De los seis colegios, el comunicado de la UNCuyo destacó que "en la Escuela de Agricultura de General Alvear la actividad fue normal ya que no hubo adhesión al paro". En tanto, "en el Martín Zapata hubo un 7% de adhesión de docentes y un 5% de no docentes; en el Magisterio hubo un 10% de acatamiento al paro en docentes y el personal de apoyo no hizo paro".

colegios UNC.jpg Los colegios de la UNCuyo también se vieron afectados por el paro nacional de Universidades públicas.

El informe sobre el paro que hizo la institución continuó con el Colegio Universitario Central (CUC) donde "los no docentes no se plegaron a la medida de fuerza en tanto los profesores lo hicieron en un 31%".

En el DAD informaron que los no docentes se adhirieron en un 50% y los profesores en un 60%. Y en el Liceo Agrícola, un 50% de los docentes adhirieron y el 80% de los no docentes.