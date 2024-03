Gremios de Mendoza anticiparon poca adhesión al paro nacional de universidades públicas

Sin embargo, desde las tres entidades reconocieron que el temor al descuento por día no trabajado amenazará con la adhesión efectiva al cese de actividades académicas por 24 horas que hace una semana anunció el Frente Universitario Nacional para todas las universidades públicas del país.

UNCuyo.jpg La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) está funcionando con un presupuesto acordado a fines del 2022 y aprobado el año pasado.

Es que en Mendoza, precisamente en la UNCuyo, rige una ordenanza que da potestad a la universidad de descontar el día no trabajado más allá de que sea debido a un paro.

Desde FADIUNC, Siduncu y Atuncu coincidieron en que el paro de este jueves en la provincia será "muy significativo" ya que no es habitual que los gremios de las Universidades públicas locales acuerden medidas de reclamo y protesta en conjunto. Al momento, todavía no habían decidido convocar a alguna manifestación, acto público o movilización que este jueves acompañe el paro declarado a nivel nacional. Los resolverían en asamblea este miércoles por la tarde.

El paro de universidades, amenazado aquí por el bolsillo

La amenaza con descontar el día no trabajado a quienes se sumen al paro nacional sin asistencia al lugar de trabajo provoca en Mendoza una baja expectativa en los resultados de la convocatoria.

Cada docente o no docente universitario es libre de hacer efectivo o no el paro, sin embargo las autoridades de la UNCuyo advirtieron que pueden descontar el día del salario a quienes no asistan para cumplir con sus funciones.

"El objetivo es hacer un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, pero en Mendoza tenemos una particularidad y es que la rectora Esther Sanchez, después de haberse reunido con los tres gremios de la Universidad Nacional de la Cuyo, insistió en que descontará el día de paro", explicó Noelia Naranjo, secretaria general de Siduncu.

esther sánchez edificios.jpg Esta semana, la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, habría advertido a los gremios que pueden descontar el día no trabajado por el paro.

Pese a esta decisión de las autoridades de la UNCuyo, y las consideraciones que se puedan hacer respecto al derecho constitucional al paro frente al derecho a la educación pública, "el paro se va a sostener porque estamos convencidos de que es necesaria esta medida de fuerza", reafirmó la gremialista de los docentes universitarios.

Y justificó el plan de lucha en que "estamos en una situación crítica, en donde la misma UNCuyo reconoce que el presupuesto no les alcanza para funcionar durante todo este año; los mismos rectores de las universidades nacionales reconocen que tienen para funcionar hasta abril o mayo a lo sumo".

La situación de las universidades es "crítica"

El paro nacional convocado para este jueves surgió desde el Frente Universitario Nacional que congrega a todas las federaciones docentes y no docentes del país. Se realizará a modo de protesta y reclamo ante "el contexto general de emergencia en el que se encuentran todas las universidades nacionales, y por ende la situación de las trabajadoras y los trabajadores con un salario absolutamente congelado, con una pérdida del poder adquisitivo de más del 50%", detalló Noelia Naranjo.

Y completó: "La paritaria nacional que se dio hace tres semanas fue un desastre, se nos ofreció un 6% de aumento sobre el 10 que ya había sido aprobado por el Gobierno anterior; lo rechazamos y a los días el Gobierno actual decidió darlo unilateralmente".

En esa misma línea se suma el gremio de los no docentes de la UNCuyo, Atuncu, cuyo secretario general Gustavo Timpano declaró: "Nosotros también convocamos al paro sin asistencia, pero tenemos muy pocas expectativas porque hay miedo al descuento del día no trabajado".

Facultad de Ingeniería UNCuyo.jpg Las clases en algunas facultades de la UNCuyo este jueves podrán verse resentidas por el paro.

"Las autoridades -dijo Timpano- quieren acompañar la protesta pero que la gente asista a trabajar". El representante del gremio no docente universitario se mostró sorprendido que ante la crítica situación presupuestaria de la Universidad "no haya un pronunciamiento del Consejo Superior de la UNCuyo, más cuando en el país varios Consejos Superiores hicieron reuniones extraordinarias para sentar posturas".

El dirigente gremial reconoció que "por ahí el paro no sea la metodología y tendríamos que ser más creativos con las propuestas", no obstante insistió en que "es lo que hay hoy, bajado de la intersindical de Buenos Aires, acordado por todos los gremios; tenemos que hacerlo ya que la situación no da para más".

Las Universidades y sus estrategias de supervivencia

Tanto la UNCuyo como la UTN mantendrán sus puertas abiertas este jueves, aunque reconocen que varias de sus actividades o clases académicas podrán verse modificadas o paralizadas debido a este paro nacional de universidades públicas.

"Queremos que se reabra una convocatoria paritaria salarial y se revea el presupuesto de la universidad; va a ser un paro muy concreto y significativo dado que estamos los tres sindicatos en acuerdo como nunca en muchos años", manifestó Yamile Nazrala, secretaria general adjunta de FADIUNC, la entidad que representa en Mendoza a la Conadu Histórica.

La última vez que los gremios universitarios junto a las agrupaciones estudiantiles se unieron en una misma medida de fuerza fue "para la marcha del 2018 cuando el Consejo Superior de la UNCuyo terminó sesionando en la plaza Independencia", recordó Nazrala.

Nazrala reveló que "hemos tenido una reunión con la rectora el lunes para que tome una postura también desde el Consejo Superior; la UNCuyo se mantiene en la postura de que seguirá reclamando su magro presupuesto a nivel nacional pero con clases, con los chicos adentro del aula; no apoya el paro".

UTN Mendoza Conicet (7).jpeg El decano de la UTN, José Balacco, reconoció que los servicios "extra" que presta la Universidad hoy no tienen casi demanda debido a la crisis. Cristian Lozano

Por su parte, el propio decano de la UTN Regional Mendoza, José Balacco, dijo a principios de febrero que "no es la primera vez que en la UTN nos manejamos con un presupuesto viejo, pero siempre han habido refuerzos de partidas para compensar".

Y respecto a los gastos de funcionamiento de la UTN que en este ciclo 2024 recibió a casi unos 600 alumnos nuevos, Balacco reconoció que "siempre nos hemos tenido que asistir con recursos propios que generamos con los servicios que presta la Universidad; pero esos servicios están empezando a resentirse porque el medio no los está demandando, la sociedad también se achica debido a la crisis".

¿Qué pasa con las universidades privadas?

En el caso de las Universidades privadas, se espera que este jueves desarrollen sus actividades con normalidad.

"El paro es convocado por Conadu, es decir, los sindicatos docentes confederados de las universidades nacionales de gestión estatal", aclaró Julio Rojas, secretario de Comunicación y Prensa de SADOP, gremio que nuclea a los docentes de universidades privadas.

Y sobre la situación de estas instituciones académicas, esta asociación gremial destacó que "en las universidades privadas, autónomas y autárquicas por nuestra Constitución, la crítica situación salarial de los y las docentes es mucho más aguda, por cuanto al no estar los sueldos docentes universitarios privados regulados por ningún ente oficial, por ningún convenio colectivo, son totalmente arbitrarios y decididos unilateralmente por cada universidad privada".