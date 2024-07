loan.JPG El papá de Loan lanzó una fuerte acusación contra Laudelina.

"Es la peor mentira la de Laudelina. Pudo haber escuchado un choque más lejos, pero no creo en su versión", dijo el papá del niño de cinco años que desapareció en Corrientes.

Y agregó: "Seguro que está encubriendo a Antonio Benítez. Yo no tenía nada malo con ellos, nos saludábamos bien, pero no nos reuníamos".

El sábado a la madrugada, Laudelina reveló ante el fiscal Gustavo Robineau –a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Complejas de Corrientes– que Loan murió tras haber sido atropellado con su camioneta por el capitán de navío Carlos Guido Pérez cuando se retiraba del campo donde se había realizado el almuerzo.

También aseveró que María Víctoria Caillava, esposa de Pérez y entonces directora de Producción de la localidad de Nueve de Julio, la había amenazado de muerte para que no revelara lo que supuestamente había sucedido.

Además, Laudelina declaró que Caillava le había entregado un botín de Loan para que lo “plantara” en medio del campo para direccionar la pesquisa y que continuara la búsqueda por el extravío del niño en el monte del paraje Algarrobal.

En ese sentido, José Peña manifestó que: "A Loan seguro se lo llevaron, porque acá no encontraron ningún rastro de nada", dijo. "Tiene que quebrarse Laudelina. Yo siempre supuse que estaba acá. No estaba al tanto de que había ido al naranjal con Laudelina. Me enteré cuando me dijo ella, que fue la primera que me avisó. Creo que tardó en darme esa información. No sé en qué creerle".

"Camila volvió con Laudelina, siempre estuvieron juntas. No hay forma en que Laudelina haya visto algo que Camila no", manifestó el hombre.

En diálogo con los medios, el papá de Loan aseguró que "si sabía que estaba este grupo de invitados no hubiese venido con Loan. Yo soy así, hubiese venido solo".

Y añadíó: "Loan no conocía a los otros nenes, ellos eran de las otras familias". "Todos dicen que el objetivo podía ser otro de los chiquitos. Ahora desconfiamos de todo".