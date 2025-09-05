Esta decisión fue respaldada por el entonces primer ministro, Mahathir Mohamad, quien adoptó un enfoque independiente para proteger la economía nacional. Entre las medidas adoptadas se incluyeron

Fijación del tipo de cambio: el ringgit se vinculó al dólar a RM3,80 para estabilizar la moneda y recuperar la confianza de inversores y empresas.

Estímulo macroeconómico: se redujeron las tasas de interés para incentivar la inversión interna, a diferencia de la austeridad del FMI .

. Bloqueo del comercio de ringgit en el extranjero: se prohibieron operaciones fuera del país para frenar la especulación cambiaria.

para frenar la especulación cambiaria. Controles a la salida de capitales: se impusieron restricciones temporales y luego un sistema de impuestos progresivos a las transferencias.

Libertad para transacciones en cuenta corriente: pagos de comercio e inversión extranjera directa continuaron sin restricciones, manteniendo la actividad económica.

Malasia (2) Control del ringgit y políticas monetarias estratégicas – cómo la fijación de la moneda y la regulación de capitales restauraron la confianza de inversores y empresas

¿Cómo está este país 20 años después?

Desde entonces, este país se ha afianzado como una economía emergente en crecimiento y, según el FMI, en 2018 estuvieron cerca de alcanzar la categoría de país de ingresos altos.

El éxito de la recuperación malaya no fue absoluto ni exclusivo: otros países que aceptaron los rescates del FMI y aplicaron sus condiciones también lograron salir de la crisis en plazos similares y retomar el crecimiento. Por eso, surge la pregunta: ¿fue realmente más efectiva la estrategia de Malasia que las recetas del FMI?

Algunos argumentan que, debido a su voluntad política para implementar reformas y su sólido marco legal y regulatorio, Malasia podría incluso haber obtenido mejores resultados con la asistencia del FMI. Sin embargo, expertos sostienen que los resultados de Malasia fueron iguales o ligeramente mejores que los de los países bajo programas del FMI.

Además, destacan que los sectores más vulnerables en Malasia se beneficiaron más al no implementar las políticas del FMI, ya que el país pudo mantener el control sobre su destino económico y actuar de acuerdo con sus propios intereses, sin estar condicionado por la obligación de proteger el sistema financiero internacional.