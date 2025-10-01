El país que pone a trabajar miles de peces en sus campos: eleva la calidad de manera sorprendente

En Japón, especialmente en la región de Shiga, se practica la técnica del "arroz-pez" (rice-fish co-culture), donde se integran peces como el medaka (Oryzias latipes) en los arrozales. Estos peces se alimentan de insectos y larvas que podrían dañar los cultivos, mientras que sus desechos actúan como fertilizantes naturales, mejorando la calidad del agua y del suelo. Este enfoque no solo reduce la necesidad de pesticidas y fertilizantes químicos, sino que también promueve un ecosistema agrícola más saludable y sostenible.

Los agricultores de este país se benefician de una fuente secundaria de ingresos proveniente de la venta de peces y de la mejora del rendimiento del arroz. Según explica la FAO: "Los sistemas de cultivo de arroz y peces tienen un enorme potencial para aumentar la seguridad alimentaria y aliviar la pobreza en las zonas rurales; además, utilizan el mismo recurso terrestre de manera eficiente para producir carbohidratos y proteína animal"

Peces arrozales (1) Se construyen zanjas, surcos o pequeños estanques dentro de los arrozales para que sirvan de refugio a los peces durante los períodos secos. Fuente: Yangwukui

La importancia de liberar peces en los arrozales

La importancia de este método basado en peces es enorme para Japón, para su gente y para el mundo. Gracias a este sistema, el país logra:

Aumentar la productividad de sus arrozales: al mantener un equilibrio ecológico, se mejora la salud general de los cultivos.

Reducir costos: menor dependencia de insumos químicos y mayor eficiencia en el uso de recursos naturales.

Cuidar el medioambiente: fomento de prácticas agrícolas sostenibles que preservan los ecosistemas acuáticos y terrestres.

Los peces no solo eliminan plagas de manera natural, también mejoran la calidad del agua y del suelo, creando un ciclo sostenible que otros países observan con atención. Para el mundo, se trata de un ejemplo de cómo la tradición puede convertirse en innovación. Así, Japón demuestra que un país puede liderar con soluciones simples, poniendo a los peces como protagonistas de la agricultura.