El país más pequeño y "santo" del mundo tiene la mayor tasa de criminalidad

Aunque los delitos registrados no son violentos, su proporción per cápita es alarmante debido a la reducida población de aproximadamente 950 residentes oficiales. La razón principal de esta estadística no radica en un nivel elevado de delitos graves, sino en la alta cantidad de delitos por habitante.

Vaticano.jpg

¿Cuáles son los delitos más comunes?

Se estima que en el Vaticano ocurren alrededor de 900 delitos al año, equivalentes a un delito por residente. La mayoría son robos y hurtos menores, principalmente cometidos por turistas y visitantes, que aprovechan la gran afluencia de personas y la falta de cárceles en el país.

Estos delitos incluyen:

Carterismo en lugares concurridos como la Plaza de San Pedro

Hurtos en museos y tiendas de recuerdos

Pequeños robos sin violencia, difíciles de resolver debido a la movilidad de los responsables

La propia página oficial de turismo del Vaticano advierte a los visitantes a mantenerse atentos durante su estancia. A pesar de su reputación como un destino sagrado y pacífico, las aglomeraciones y el flujo constante de turistas lo convierten en un terreno propicio para el carterismo.

Vaticano (1).jpg

Para disfrutar de una visita segura, se recomienda: