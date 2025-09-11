Inicio Sociedad País
El país más alto del planeta Tierra: está a más de 8.848 metros sobre el nivel del mar

Su geografía extrema convierte a estos países en lugares únicos, donde la altura es un factor determinante de cultura, clima y paisaje asombrosos

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Descubre el país más alto del mundo 

Cuando hablamos del país más alto del planeta Tierra, no nos referimos únicamente a la altura de sus montañas, sino al promedio de altitud de su territorio. En este sentido, destacan dos naciones como los gigantes del Himalaya, con territorios que combinan paisajes montañosos impresionantes, valles profundos y altiplanos que superan ampliamente la altitud de muchas capitales del mundo.

Nepal

Nepal, situado entre India y China, es conocido principalmente por albergar la montaña más alta del planeta Tierra: el Everest, con 8.848 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, lo que realmente lo convierte en uno de los países más altos es su altitud promedio, que alcanza aproximadamente los 3.265 metros.

Esto significa que gran parte del país se encuentra en regiones montañosas o colinas elevadas, lo que influye profundamente en su clima, su vegetación y la vida cotidiana de sus habitantes. Las ciudades nepalíes, como Katmandú, ya se encuentran a más de 1.400 metros, lo que marca una diferencia notable en comparación con muchas capitales del mundo y afecta tanto la agricultura como la arquitectura local.

Por su parte, Bután, un pequeño reino situado al este de Nepal, tiene un altitud promedio similar, cerca de los 3.280 metros. A pesar de su tamaño reducido, su geografía está dominada por montañas del Himalaya que atraviesan casi todo el país. Las ciudades principales, como Thimphu, están a más de 2.300 metros, y muchas aldeas se encuentran a altitudes mucho mayores. Este país ha sabido mantener una fuerte conexión entre su cultura y su entorno natural, preservando tradiciones que se adaptan a la vida en alturas extremas.

Nepal (1)
Punto más alto del mundo : El Monte Everest es el punto más alto de la Tierra. El pico más alto del mundo alcanza una altitud de 8848,86 metros (29 031,7 pies) sobre el nivel del mar.

Los países más altos del planeta tierra

Otros países que destacan por su altitud promedio incluyen Tayikistán, con un promedio de alrededor de 3.186 metros, y Kirguistán, con unos 2.750 metros. Ambos están ubicados en Asia Central y presentan paisajes montañosos extensos que, al igual que Nepal y Bután, afectan la forma de vida de sus habitantes y la biodiversidad de sus territorios.

Vivir en altitudes tan elevadas implica adaptaciones físicas y culturales: desde la construcción de viviendas resistentes a climas fríos hasta la agricultura en terrazas y la adaptación del cuerpo humano a menor oxígeno. Por eso, estos países no solo destacan por sus alturas impresionantes, sino también por la manera en que sus poblaciones han aprendido a convivir con la montaña, transformando desafíos naturales en elementos centrales en la identidad de estos países.

