El término secularización hace referencia al proceso que refleja los profundos cambios que han sufrido las sociedades contemporáneas; en Uruguay uno de los primeros indicios se produjo en el decreto de "secularización de los cementerios" donde le daban más protagonismo al Estado cuando una persona fallecía, rol que antes era de la Iglesia.

En 1885 se volvió obligatorio el matrimonio civil antes que el religioso, en 1906 se definió retirar los crucifijos de los hospitales públicos, mientras que en 1907 se aprobó la ley de Divorcio y se suprimieron las referencia a Dios y los evangelios en el juramento de los parlamentarios.

En 1909 se suprimió la enseñanza religiosa en los escuelas públicas donde su impulsor, José Pedro Varela, expresaba: “No profesemos ningún culto, pero tengamos la religión del porvenir, con la mirada fija en la estrella de la justicia, que nos alumbre; marchemos incesantemente preparando el establecimiento de la democracia, en la que el pueblo convertido en sacerdote y en rey tendrá por guía y por Dios a la libertad”.

Navidad.jpg El festejo Navidad como hecho religioso no es ilegal, pero no está contemplado en la ley.

Paralelamente se creó la Asistencia Pública Nacional, absolutamente laica. Ya en 1911 se escribieron las bases para la suspensión de los feriados religiosos y, aunque no se aprobó, sería el puntapié para el proyecto aprobado en 1919 y, finalmente, no celebrar Navidad en Uruguay, siendo el único país en América Latina en no festejarlo.

Uruguay, ¿qué celebra?

Sin embargo, a pesar de no festejar oficialmente la Navidad, se la reemplazó por el Día de la Familia. De esta manera, es feriado al igual que el resto de los países que si la conmemora. Es así que desde 1919 son varios los cambios que se instauraron en Uruguay.

Navidad-en-Uruguay.jpg En lugar de celebrar la Navidad, en Uruguay se festeja el Día de la Familia. Imagen: Cortesía de RV Edipress

La ley uruguaya no reconoce los feriados religiosos como el del nacimiento de Jesús, el Día de Reyes, la Semana Santa ni el Día de la Virgen. En contrapartida, la lista quedó conformada de la siguiente manera:

Navidad: Día de la Familia.

Día de Reyes: Día de los Niños.

Semana Santa: Semana de Turismo.

Día de la Virgen: Día de las Playas.

Para tranquilidad de quienes si deseen celebrar Navidad, esto está permitido. En las calles hay arbolitos con luces de colores, aunque no están acompañados de belenes. Es una noche de festejo entre familia y amigos, mientras que las iglesias ofrecen la misa correspondiente para quienes quieran asistir. Eso sí, todos pueden comer pan dulce y celebrar como más lo deseen.

