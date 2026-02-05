El país de América Latina que está bajo la mira de Estados Unidos para ser una nueva potencia tecnológica y superar a China

China y Estados Unidos son a la vez competidores y socios económicos. Ambos países tienen interdependencia económica, ya que participan en un extenso comercio bilateral y mantienen inversiones mutuas. Descubre el país de América Latina que pretende ser socio de Estados Unidos para superar a China en términos de tecnología.

El país de América Latina que está en la mira de Estados Unidos para convertirlo en una nueva potencia tecnológica y superar a China

Applied Materials es una multinacional de Estados Unidos especializada en equipos y servicios para la industria de semiconductores, establecerá en Costa Rica su primera operación en América Latina. Esto es porque consideran que este país ofrece una base sólida para el crecimiento, gracias a una combinación de proximidad geográfica, estabilidad económica, talento calificado y un entorno favorable para la inversión.