En los últimos años, la industria aeronáutica de este país de América Latina ha ido más allá de los aviones comerciales y de entrenamiento que tradicionalmente han sido su carta de presentación para incursionar en un territorio tan exigente como la producción de aviones de combate y su exportación internacional.

Embraer EMB314 Super Tucano en su versión A29N (1)

El país de América Latina crea un avión de combate poderoso y lo exporta a Europa

El protagonista de este logro es el Embraer EMB314 Super Tucano en su versión A29N, una aeronave diseñada para operar como avión de combate ligero con enfoques múltiples. Lo que hace extraordinario este modelo de América Latina no es solo su versatilidad, sino el hecho de que Brasil ha logrado certificarlo y adaptarlo para estándares de la OTAN, lo que le ha permitido entrar en mercados hasta ahora dominados por fabricantes europeos y norteamericanos.