En el paisaje cambiante del poder y la tecnología militar, las viejas fronteras de dominio ya no bastan para contar la historia de una nación. En este sentido, un país de América Latina ha trazado un nuevo capítulo en ese relato con un nuevo avión.
El país de América Latina crea un avión de combate poderoso y lo exporta a Europa
Este país de América Latina soprende con la fabricación de un avión versatil que ya exporta a otro continente
En los últimos años, la industria aeronáutica de este país de América Latina ha ido más allá de los aviones comerciales y de entrenamiento que tradicionalmente han sido su carta de presentación para incursionar en un territorio tan exigente como la producción de aviones de combate y su exportación internacional.
El país de América Latina crea un avión de combate poderoso y lo exporta a Europa
El protagonista de este logro es el Embraer EMB314 Super Tucano en su versión A29N, una aeronave diseñada para operar como avión de combate ligero con enfoques múltiples. Lo que hace extraordinario este modelo de América Latina no es solo su versatilidad, sino el hecho de que Brasil ha logrado certificarlo y adaptarlo para estándares de la OTAN, lo que le ha permitido entrar en mercados hasta ahora dominados por fabricantes europeos y norteamericanos.
En diciembre de 2025, este país de América Latina exportó las primeras unidades de este avión a Portugal, marcando la primera vez que un aparato de combate con sello brasileño cruza el Atlántico para servir en las Fuerzas Aéreas de un país europeo. El contrato, valorado en unos 200 millones de euros, incluyó no solo las aeronaves, sino sistemas de apoyo integral, simuladores de vuelo y servicios logísticos que acompañan todo el ciclo de vida de las máquinas.
¿Cómo es este avión fabricado en América Latina?
Este avión de América Latina posee características que lo consolidan como una plataforma robusta, eficiente y adaptable a los requerimientos de las fuerzas modernas.
- posee un alcance operativo superior a los 4.500 km
- una capacidad de carga útil de hasta 1.200 kg
- puede integrar una amplia gama de equipos y armamento, incluidos pods, bombas convencionales y misiles aire-aire o aire-tierra
- el A-29 Super Tucano puede realizar una amplia gama de misiones, incluyendo ataque ligero, vigilancia aérea e intercepción, y contrainsurgencia
Además de los roles de combate, el avión es ampliamente utilizado como un entrenador avanzado. Su capacidad para simular misiones de combate y cargar y descargar datos de vuelo lo ha convertido en una plataforma de entrenamiento altamente efectiva.