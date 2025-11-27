Estados Unidos y China son las dos potencias que dirigen la economía del mundo, compitiendo constantemente por la hegemonía mundial. Es así que en medio de esta disputa, un país de América Latina llama la atención por ser un punto estratégico y crucial.
El país de América Latina al que Estados Unidos busca cuidar a toda costa de la influencia de China
El comercio bilateral entre Estados Unidos y China es fuerte, y las inversiones mutuas siguen en aumento. Dando así un complejo equilibrio de cooperación y rivalidad que no solo redefine sus economías, sino que también impacta constantemente el panorama económico mundial. Te contamos sobre el país de América Latina que está en la mira de Estados Unidos por crear lazos más duraderos con el país de oriente.
Estados Unidos ha expresado su preocupación por la creciente influencia de China en América Latina y ha tomado medidas para contrarrestarla en varios países de la región. Un ejemplo destacado es Panamá, donde el presidente Donald Trump ha manifestado inquietudes.
Además de Panamá, Estados Unidos ha mostrado interés en reforzar sus relaciones con otros países de América Latina para limitar la influencia de China. Es así que congresistas estadounidenses han presentado un proyecto de ley que facilita la inversión y promueve la adhesión de países latinoamericanos al Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), con el objetivo de contrarrestar la presencia china y disminuir la migración.
La creciente influencia China en otros países de América Latina
Además de Panamá, Estados Unidos ha mostrado preocupación por la creciente influencia de China en otros países de América Latina. En marzo de 2024, Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China, siguiendo los pasos de:
- El Salvador
- Nicaragua
- República Dominicana
Esta tendencia ha generado inquietud en Washington, que busca contrarrestar la expansión diplomática y económica de China en la región. Es así que el país del norte en marzo del 2024 presentaron la "Ley de las Américas", una iniciativa destinada a fortalecer los lazos comerciales y de inversión entre Estados Unidos y América Latina, con el objetivo de contrarrestar la influencia china. Esta ley propone crear oportunidades económicas y empleos, además de construir resiliencia en las cadenas de suministro estadounidenses en América Latina.
¿Cuáles son los intereses sobre esta región de América Latina?
El canal de Panamá es esencial para el mundo y para América Latina por:
- Ahorro de tiempo y costos en el comercio: el Canal de Panamá facilita el tránsito marítimo entre las costas este y oeste de Estados Unidos, evitando el largo viaje alrededor del cabo de Hornos, lo que ahorra miles de kilómetros y varios meses en el transporte de mercancías.
- Importancia estratégica para la defensa: durante la Segunda Guerra Mundial, esta construcción se utilizó como una vía crucial para el movimiento de fuerzas y recursos entre los océanos Atlántico y Pacífico, lo que subraya su relevancia para la seguridad nacional de Estados Unidos.
- Consolidación como superpotencia tecnológica y de ingeniería: la construcción del canal en 1914 mostró la capacidad de Estados Unidos para llevar a cabo proyectos de gran envergadura y tecnología avanzada.
- Control sobre el comercio internacional: el control del canal permitió a Estados Unidos influir directamente en el comercio global, asegurando el paso seguro de buques comerciales y estratégicos.
- Esta construcción en América Latina es un punto de fricción entre Estados Unidos y Panamá, especialmente con respecto a la soberanía y las condiciones del tratado. En 1999 se llevaron a acuerdos de control compartido y a la eventual transferencia de su administración a Panamá. Sin embargo, ante la importancia estratégica, hoy es una herida abierta.