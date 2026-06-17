El país de América del Sur sin acceso al mar que apuesta por un puerto para cambiar su economía

Más allá de su dimensión económica, el proyecto tiene un fuerte componente geopolítico. Para Bolivia representa una reivindicación histórica y una oportunidad de fortalecer su inserción en el comercio internacional mediante una vía propia. El principal obstáculo para el funcionamiento pleno de Puerto Busch sigue siendo la falta de una conexión terrestre y ferroviaria eficiente con el resto del país. Para superar esta limitación, el Gobierno de este país de América del Sur avanza en los estudios de preinversión del tramo ferroviario Motacusito–Mutún–Puerto Busch.

Puerto Busch

¿Cómo será este puerto?

En un contexto marcado por los debates sobre la gobernanza de la Hidrovía Paraguay-Paraná, las obras de dragado, la remoción de fondos duros y las nuevas inversiones portuarias, la incorporación de Bolivia como un actor logístico más activo suma presión a la necesidad de modernizar la institucionalidad del sistema. También reabre el debate sobre los resultados obtenidos por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), organismo encargado de impulsar el desarrollo de este corredor estratégico.

Entre las principales características de Puerto Busch destacan: