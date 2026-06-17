Hay un país de América del Sur que enfrenta un desafío que pocos en la región comparten: la falta de acceso soberano al mar. Esta situación ha condicionado durante décadas su desarrollo económico, ya que los puertos son una pieza clave para el comercio internacional y la competitividad de cualquier nación.
El país de América del Sur sin acceso al mar que apuesta por un puerto para cambiar su economía
Un país de América del Sur busca reducir costos de comercio exterior con un ambicioso Puerto que le da una salida soberana al Atlántico
Sin embargo, lejos de quedarse de brazos cruzados, este país de América del Sur busca una alternativa capaz de cambiar su posición estratégica. Se trata de un proyecto que rompe con la lógica tradicional de las rutas comerciales de la región y que podría redefinir su vínculo con los mercados globales.
El país de América del Sur sin acceso al mar que apuesta por un puerto para cambiar su economía
La apuesta es Puerto Busch, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Bolivia que busca convertir este punto ubicado sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná en una plataforma logística de gran escala y en una salida soberana hacia el océano Atlántico. Según las proyecciones oficiales, el desarrollo de esta infraestructura permitiría reducir hasta en un 30 % los costos del comercio exterior boliviano, disminuyendo la dependencia histórica de los puertos ubicados en la costa del Pacífico.
Más allá de su dimensión económica, el proyecto tiene un fuerte componente geopolítico. Para Bolivia representa una reivindicación histórica y una oportunidad de fortalecer su inserción en el comercio internacional mediante una vía propia. El principal obstáculo para el funcionamiento pleno de Puerto Busch sigue siendo la falta de una conexión terrestre y ferroviaria eficiente con el resto del país. Para superar esta limitación, el Gobierno de este país de América del Sur avanza en los estudios de preinversión del tramo ferroviario Motacusito–Mutún–Puerto Busch.
¿Cómo será este puerto?
En un contexto marcado por los debates sobre la gobernanza de la Hidrovía Paraguay-Paraná, las obras de dragado, la remoción de fondos duros y las nuevas inversiones portuarias, la incorporación de Bolivia como un actor logístico más activo suma presión a la necesidad de modernizar la institucionalidad del sistema. También reabre el debate sobre los resultados obtenidos por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), organismo encargado de impulsar el desarrollo de este corredor estratégico.
Entre las principales características de Puerto Busch destacan:
- Infraestructura de gran escala: el diseño del puerto contempla un muelle principal de 400 metros de longitud sobre el río, además de terminales preparadas para la carga, descarga y almacenamiento de graneles.
- Capacidad de carga masiva: en una primera etapa, el puerto está proyectado para movilizar entre 2 y 5 millones de toneladas anuales de mercancías, incluyendo minerales, granos y combustibles.
- Módulo operativo actual: actualmente cuenta con infraestructura básica administrada por la ASP-B, que incluye un muelle flotante y cintas transportadoras preliminares destinadas a operaciones controladas.