El padre Grassi seguirá preso: por unanimidad, la Justicia denegó su excarcelación

Al término de la audiencia, el abogado querellante Juan Pablo Gallego expresó: “Es importante que estas audiencias se puedan ver, porque hoy se demostró que se complicó solo”.

“(Los jueces) Tomaron los fundamentos que nosotros expusimos. Es un fallo acorde a la legislación argentina. Es una satisfacción para nosotros y un alivio para las víctimas”, resumió Gallego, abogado querellante, tras la decisión de la Justicia.

Grassi, de 68 años, había reclamado su excarcelación bajo el argumento de que alcanzó más de dos tercios de la condena en prisión. En la previa a la audiencia de este jueves, Gallego había hecho hincapié en que el Código Penal excluía de ese beneficio procesal a quienes cometieron delitos contra la integridad sexual.

“Vimos a un monstruo que redobló su agresividad. Hoy dio una clase de pedofilia”, manifestó el abogado querellante.

Asimismo, solicitó que la Iglesia saque a Grassi y ratificó que las víctimas “tienen miedo”.

Durante la audiencia, Grassi aseguró que es “inocente” y mencionó varios casos donde se condenaron a personas que no habían cometido ningún delito. “Muchas veces, un error judicial puede llevar a una persona inocente a la cárcel”, fue su argumento.

“Hay una continuidad en la vida de una persona, si durante todo el proceso y la condena me he comportado procesalmente como corresponde, será también en la externación que me comportaré como corresponde. Señores jueces, quédense tranquilos y denme las exigencias que me quieran dar”, amplió el religioso, según informó tn.com.ar.

“Voy a hacer un nuevo proyecto de vida. Voy a ser útil a la sociedad, si la Iglesia me lo permite”, remarcó el condenado a través de una plataforma virtual. “Solicito la libertad condicional con las condiciones que me imponga el propio tribunal”, dijo en su última intervención.

Cárcel Padre preso.jpg El padre Julio César Grassi, quien seguira en la cárcel hasta 2028 cumpliendo la condena por abuso sexual de menores

Más temprano, tanto la querella como el fiscal de ejecución Mario Ravizzini habían solicitado que Grassi siga detenido hasta que cumpla la totalidad de la condena.

Conforme a lo informado, el acusado había presentado un escrito ante la Justicia para pedir su libertad condicional.

Frente a esta solicitud, el abogado de las víctimas manifestó que estaba “preocupado”, pero también “optimista” ya que tenía muchas cuestiones por las que el Tribunal no debía darle el beneficio, algo que finalmente se confirmó.

Ante las diversas presentaciones y después de dos horas de audiencia, este jueves al mediodía el Tribunal confirmó que el padre Grassi seguirá tras las rejas.