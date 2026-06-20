El nombre italiano que es furor en Argentina

La flexibilización de la ley de nombres de Argentina, permite el uso los de origen extranjero. Muchos padres honran a sus antepasados, o solamente buscan una forma original de llamar a sus hijos. Así surgió el nombre Gaspare, pero ¿qué significa?
Actualmente el nombre Gaspare está considerado uno de los más bellos, y gana popularidad en Argentina. De acuerdo con los datos del RENAPER, cada vez se inscriben más niños con ese nombre.
¿Qué significa el nombre Gaspare?
Si bien es un nombre sumamente común en Italia, en realidad Gaspare es de origen persa y llegó a Europa a través de las tradiciones cristianas.
Gaspare proviene de una forma antigua relacionada con “Ganzabara” o “Kansbar”, términos que se interpretan como:
- “administrador del tesoro”
- “guardián de riquezas”
- “tesorero”
Gaspar es conocido especialmente por ser uno de los tradicionales Reyes Magos junto a Melchor y Baltasar. Pero la variante Gaspare es la forma italiana del nombre, muy usada en Italia desde hace siglos.
Características del nombre
- Origen: persa.
- Variantes: Gaspare, Casper, Kaspar, Gaspard.
- Género: masculino.
- Otros significados: sabiduría, generosidad y prosperidad.
En nuestro país, Gaspar sigue siendo un nombre muy común. Gaspare, en cambio, es mucho más raro y suele aparecer en familias de ascendencia italiana.
Nombres italianos muy apreciados en Argentina
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- Dante: duradero
- Doménico: perteneciente al Señor
- Donato: regalo
- Elio: sol
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- Fabio: agricultor de frijoles
- Fabrizio: artesano
- Faustino: afortunado
- Giordano: descender o fluir hacia abajo
- Giorgio: granjero
- Giuliano: juvenil
- Goffredo: paz de Dios
- Gregorio: vigilante
- Guido: guía
- Nicodemo: victoria del pueblo
- Paolo: pequeño
- Pasquale: nacido en Pascua
- Patrizio: noble
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- Santino: pequeño santo
- Taddeo: regalo de Dios
- Teodoro: regalo de Dios
- Tullio: valle de colinas
- Zaccaria: el Señor recuerda