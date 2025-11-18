El nombre de cuatro letras que nadie elige en Argentina desde 1954

Pero siempre hay padres que buscan sobresalir, ser originales y eligen palabras que no son nombres reconocidos para llamar a sus hijos. Algunos se inspiran en la naturaleza, y surgen los niños llamados Río, Gato Azul o Luna. Otros se basan en los sentimientos y registran nombres como Amar, Pasión o Felicidad.

También existen nombres exóticos como el que nadie elige en Argentina desde 1950 y solo 4 personas pudieron llevar.

El nombre de cuatro letras que no se usa desde 1970

Existe un nombre muy particular que sólo se le puso a seis personas en toda la historia de los nacimientos en Argentina. Se trata del nombre Maro, que fue usado por última vez en 1954, hace 71 años. Otro dato: solamente 6 personas lo han llevado en toda la historia de Argentina.

BEBE NOMBRE NIÑA (1).jpg El nombre Mara, para niñas, es más usado. Pero no tiene nada que ver con Maro.

Maro es de origen francés/germánico antiguo: puede ser una forma abreviada del antiguo nombre personal germánico Maro, que se basa en el elemento mari o meri, que significa “famoso”.

Origen de la versión femenina del nombre Maro: si bien existe el nombre Mara, y es mucho más popular que su versión masculina, su origen es totalmente diferente. No se trata en realidad del mismo nombre para nenas, sino que es uno distinto.

Origen Hebreo (Bíblico): Proviene de la palabra hebrea Marah, que significa “amargura” o “afligida”. Aparece en el Libro de Rut de la Biblia: Noemí, después de perder a su esposo y a sus dos hijos, le pide a la gente de Belén que no la llamen más Noemí (“mi dulzura” o “mi alegría”), sino Mara, para expresar la profunda pena y amargura de su corazón.