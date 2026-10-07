El mundo habla de la peste neumónica: qué tan peligrosa es y los datos que nunca hay que subestimar

gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar

expulsadas al toser o estornudar Cuando una infección bubónica o septicémica llega a los pulmones.

Los principales síntomas son:

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar.

Sin tratamiento, la enfermedad puede ser mortal entre 18 y 24 horas después de su comienzo.

La detección temprana resulta clave. La OMS señala que los antibióticos y el tratamiento de apoyo son eficaces cuando se administran rápidamente, con altas tasas de recuperación si el tratamiento comienza dentro de las primeras 24 horas.

En Siberia, casi 200 personas quedaron bajo observación tras la muerte de una trabajadora que había desarrollado una neumonía grave. Sin embargo, las autoridades rusas no confirmaron que se tratara de peste neumónica y los análisis no identificaron el patógeno relacionado con su trabajo.

En Arizona, en cambio, los CDC informaron el 1 de octubre de 2026 sobre un caso confirmado ocurrido en julio de 2025. Un hombre del condado de Coconino murió tras exponerse laboralmente a dos gatos domésticos con síntomas respiratorios.