La peste neumónica, también llamada peste pulmonar, volvió a generar máxima atención luego de dos episodios que recorrieron el mundo. Uno ocurrió en Siberia, donde murió una trabajadora de un instituto especializado, mientras que otro fue confirmado en Arizona, donde un hombre falleció en 2025 tras entrar en contacto con gatos enfermos.
El mundo habla de la peste neumónica: qué tan peligrosa es y los datos que nunca hay que subestimar
La peste neumónica es la forma más virulenta de la enfermedad causada por Yersinia pestis. Puede avanzar rápido, pero es tratable
La enfermedad es provocada por la bacteria Yersinia pestis y es considerada la variante más virulenta de la peste, junto con las formas bubónica y septicémica. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el período de incubación puede ser de apenas 24 horas.
Peste neumónica: cómo se contagia y cuáles son los síntomas
A diferencia de la peste bubónica, que suele transmitirse mediante pulgas infectadas, la peste neumónica puede pasar de una persona a otra a través de:
- gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar
- Cuando una infección bubónica o septicémica llega a los pulmones.
Los principales síntomas son:
- Fiebre
- Tos
- Dificultad para respirar.
- Sin tratamiento, la enfermedad puede ser mortal entre 18 y 24 horas después de su comienzo.
La detección temprana resulta clave. La OMS señala que los antibióticos y el tratamiento de apoyo son eficaces cuando se administran rápidamente, con altas tasas de recuperación si el tratamiento comienza dentro de las primeras 24 horas.
En Siberia, casi 200 personas quedaron bajo observación tras la muerte de una trabajadora que había desarrollado una neumonía grave. Sin embargo, las autoridades rusas no confirmaron que se tratara de peste neumónica y los análisis no identificaron el patógeno relacionado con su trabajo.
En Arizona, en cambio, los CDC informaron el 1 de octubre de 2026 sobre un caso confirmado ocurrido en julio de 2025. Un hombre del condado de Coconino murió tras exponerse laboralmente a dos gatos domésticos con síntomas respiratorios.