Qué es la peste neumónica, cómo se contagia y por qué el mundo habla de esto

Peste neumónica: cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

A diferencia de la peste bubónica, que suele transmitirse por la picadura de pulgas infectadas, la variante neumónica puede propagarse directamente entre personas mediante gotitas respiratorias expulsadas al toser o estornudar. También puede aparecer como consecuencia de la evolución de una peste bubónica o septicémica que alcanza los pulmones.

El contagio también puede producirse por exposición a animales infectados. Los gatos son especialmente susceptibles y pueden representar una fuente de infección para personas que mantienen contacto estrecho con ellos.

Entre los principales síntomas aparecen:

Fiebre

Tos

Dificultad respiratoria

La evolución puede ser extremadamente rápida, por lo que la detección temprana resulta fundamental.

En Rusia, una mujer murió aparentemente por la peste neumónica y 200 personas están en cuarentena. Imagen ilustrativa.

La OMS señala que los antibióticos y el tratamiento de apoyo son eficaces cuando el diagnóstico se realiza a tiempo. En el caso de la peste neumónica, las tasas de recuperación son altas si el tratamiento comienza dentro de las primeras 24 horas de la aparición de los síntomas.

Qué fue lo que pasó en Siberia y Arizona con la peste neumónica

En Irkutsk, Siberia, una trabajadora de un instituto de investigación antiplaga murió el 2 de octubre después de desarrollar una neumonía grave. Casi 200 personas que tuvieron contacto con ella fueron colocadas bajo observación médica. Sin embargo, las autoridades rusas no confirmaron que la causa de muerte haya sido peste neumónica y señalaron que los análisis realizados hasta el momento no identificaron el patógeno vinculado con su trabajo.

En Arizona, en cambio, los CDC publicaron el 1 de octubre de 2026 un informe sobre un caso confirmado ocurrido en julio de 2025. Un hombre del condado de Coconino murió por peste neumónica después de haber tenido contacto laboral con dos gatos domésticos que presentaban síntomas respiratorios.

Pese a su nombre, la peste continúa existiendo en focos naturales y es tratable con antibióticos modernos cuando se diagnostica y atiende rápidamente.