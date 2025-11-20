El misterio de las 2 momias milenarias y el ADN no pertenece a ningún humano conocido

Aunque las momias tenían apariencia humana y datan de hace unos 7.000 años, sus secuencias genéticas indican que pertenecían a una rama distinta del Homo sapiens, una humanidad paralela que evolucionó de forma independiente y que, al parecer, desapareció sin dejar descendencia directa.

Momia

¿Qué implicancia tienen estas momias para la humanidad?

Los análisis genéticos señalan que estas mujeres no compartían vínculos genéticos con las poblaciones subsaharianas vecinas, lo que refuerza la teoría de que el Sahara actuó como una barrera natural que favoreció el aislamiento de ciertas comunidades.

El análisis de estas momias mostró que estas divergieron genéticamente de otros grupos humanos hace más de 60.000 años, mucho antes de que otras migraciones importantes ocurrieran en África y Eurasia. Además, se detectaron algunas trazas mínimas de ADN neandertal, lo que sugiere contactos remotos con otras poblaciones humanas. Este hallazgo aporta una nueva perspectiva sobre la diversidad genética y la evolución de los humanos en África.

Finalmente, estas momias sorprende por lo bien que sean conservado a pesar de las altas temperaturas y condiciones adversas del desierto, lo que normalmente degrada rápidamente el material genético. El secreto fue el hueso petroso (parte del oído interno), uno de los mejores lugares para preservar ADN en climas cálidos.