El ministro de Turismo de San Luis le salvó la vida a dos turistas atrapadas en un arroyo

De hecho, las banderas rojas ya estaban izadas, pero la crecida sorprendió a quienes se estaban en el cauce refrescándose.

Una situación de emergencia en un arroyo de San Luis

Fue allí cuando advirtió la situación de emergencia en el arroyo Los Molles ya que algunos turistas habían alcanzado a salir a tiempo y otros quedaron atrapados por la corriente sin saber cómo actuar. Entre ellos, las dos mujeres que intentaban cruzar por la zona más caudalosa con el agravante que una tenía la pierna trabada entre piedras y no podía moverse.

"Si cruzaban por ahí, la corriente se las llevaba”, relató el ministro de Turismo a Todo Un País. Vestido con indumentaria de ciclista, casco y zapatillas especiales, tomó una rápida decisión: dejó el celular, pidió que dieran aviso a los bomberos y se metió al agua sin dudarlo.

Primero trató de calmar a las mujeres y explicarles cada paso para poder llegar hasta la orilla. Después las guió hacia un sector con menor caudal, donde pudieron sentarse, recuperar el aliento y recomponerse del gran susto.

Así, con la ayuda de otras personas que armaron una cadena humana con sogas, logró sacarlas a una zona segura.

“Cuando las sierras ya no filtran, cualquier lluvia hace crecer los arroyos de golpe. No avisan”, explicó Álvarez Pinto, quien reconoció que sabía que a esa altura el caudal no iba a disminuir sino a aumentar.

Tras el rescate, el ministro se retiró empapado y retomó su regreso a casa en bicicleta. Minutos más tarde, los bomberos de San Luis llegaron al lugar para asistir a otras personas que habían quedado aisladas, entre ellas un hombre del otro lado del arroyo.