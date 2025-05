El método 6 a 1: cómo comprar alimentos ahorrando tiempo y dinero

"La idea detrás del método 6 a 1 surge de mi cansancio por varias cosas: malgastar dinero, desperdiciar comida y pasar horas en el supermercado pensando qué comprar y qué cocinar durante la semana", aseguró el chef al medio Good Morning America.

La idea es elegir 6 verduras, 5 frutas, 4 proteínas, 3 carbohidratos, 2 salsas y 1 producto divertido o fuera de lo común. De esta forma elegirás productos nutritivos, pero al mismo tiempo no te privarás de un capricho o de un "gustito".

Al tratarse de una elección flexible, cada visita al supermercado o a la verdulería será diferente. No hace falta que siempre elijas las mismas 6 verduras.

La estrategia del método "6 a 1" también se adapta al presupuesto de cada familia y persona, y se trata de una forma de "crear una base sólida para las compras".

"Algunos días necesitas cinco proteínas en lugar de cuatro, pero eso es mucho mejor que comprar diez que probablemente nunca usarás. Es simplemente una forma de que la gente se encamine, ahorre dinero, se divierta más cocinando y sea más creativa", afirmó Coleman.

El chef recomienda siempre hacer una lista previa, ya que de esta forma podrás realizar una compra más organizada y no te olvidarás de nada.

