El mensaje oculto detrás de las facturas que desayunás todos los días

Entre esos inmigrantes llegaron dos italianos que cambiarían la historia de las panaderías argentinas, Errico Malatesta y Ettore Mattei. No eran panaderos reconocidos ni empresarios del rubro, sino militantes políticos que traían consigo ideas revolucionarias de Europa, el socialismo, la organización obrera y el anarquismo.

Estos hombres comprendieron algo fundamental, el pan llegaba a todas las casas, a todas las clases sociales, y eso lo convertía en un vehículo perfecto para transmitir un mensaje de protesta.

La huelga que cambió los nombres

En 1887, Malatesta y Mattei fundaron la "Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos", la primera organización gremial del sector en Argentina. Ese mismo año organizaron la primera huelga de panaderos, cerrando establecimientos en toda la ciudad y paralizando la producción del alimento más básico de la población. La medida tuvo impacto inmediato y logró visibilizar las terribles condiciones laborales del gremio.

lasolidaria Así se formó esta primera organización.

Cuando las panaderías reabrieron sus puertas tras la huelga, algo había cambiado para siempre, los tradicionales 'bollos' ya no se llamaban igual. Los trabajadores decidieron rebautizarlos con un nombre cargado de significado facturas.

La palabra proviene del latín facere, que significa 'hacer', en directa referencia al arduo trabajo que realizaban diariamente estos obreros. Pero el doble sentido era imposible de ignorar, factura también aludía a la deuda pendiente, a lo que el Estado debía saldar con sus trabajadores.

Nombres que desafiaban al poder

La creatividad rebelde de los panaderos no se detuvo en el nombre genérico. Cada tipo de bollo recibió una denominación que burlaba directamente a las instituciones de poder de la época, convirtiendo las vitrinas de las panaderías en escaparates de protesta cotidiana.

facturas Muchas personas comen facturas sin conocer su significado.

A la Iglesia, poderosa institución de la Argentina de entonces, le dedicaron los 'Sacramentos' y las 'Bolas de Fraile', haciendo mofa de su pompa y solemnidad. Al Ejército le tocaron las 'Bombas' y los 'Cañoncitos', ironizando sobre su fuerza represiva. La Policía tampoco escapó, los 'Vigilantes' recordaban permanentemente su papel de control social. Y al Estado en general le dedicaron múltiples nombres que señalaban su responsabilidad en la situación de injusticia.

Cada factura comprada era, sin que muchos lo supieran, un completo acto de rebeldía. Lo que hoy consideramos una tradición dulce y cotidiana comenzó como un mensaje político horneado en cada panadería, recordando que la lucha obrera dejó marcas profundas incluso en los nombres de nuestros alimentos más queridos.