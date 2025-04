El legado de Santiago Bértiz, quien hizo de su casa un templo del folclore cuyano

"No me lloren, canten", pidió Santiago Bértiz a su familia poco antes de morir, el 28 de octubre de 2015, a los 96 años. No fue un simple deseo de uno de los máximos referentes del folclore argentino. Fue una declaración de principios. Fue su manera de seguir tocando la guitarra cuyana con el alma, incluso después de que sus manos descansaran.