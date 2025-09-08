DSC04897 El IPV entregó en Guaymallén uno de los barrios más grandes de la última década.

Durante el acto de entrega, el gobernador Alfredo Cornejo subrayó que “En Mendoza seguimos adelante con la construcción de viviendas, incluso cuando en gran parte del país se ha frenado casi por completo. No vamos a aflojar en este compromiso, porque mientras el crédito hipotecario no vuelva a ser una herramienta accesible, el Estado provincial seguirá construyendo viviendas sociales, con cuotas adecuadas y realistas para la clase media”.

Además destacó el rol del IPV en la política habitacional. “Gracias a su capacidad de gestión y de ejecución, hoy podemos inaugurar uno de los barrios más grandes de los últimos años, construido en tiempo y forma, con recursos provinciales. Este es el camino: obras bien planificadas, que se cumplen y que le cambian la vida a las familias mendocinas.”

DSC04654 El IPV entregó en Guaymallén uno de los barrios más grandes de la última década.

Por su parte, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente dio la bienvenida a los nuevos vecinos, que fueron priorizados junto a las entidades Los Leños, Amigos de Guaymallén, Anyeluz y Camino a Casa. Esta selección teniendo encuenta principalmente el tiempo en que llevaban inscriptos en el Registro de Necesidad Habitacionales, que en muchos casos superaba los diez años.

En tanto que el presidente del IPV remarcó que “para el IPV, la entrega de Brisas del Sauce demuestra nuestra capacidad de ejecutar obras grandes en tiempo y forma. Hoy más de 120 familias cumplen su sueño y seguimos avanzando, con más de 3.000 viviendas en construcción en toda la provincia” finalizó Gustavo Cantero.

Características del barrio

El barrio se construyó en terrenos cedidos por el Hospital El Sauce al IPV y, cuenta con 120 viviendas tradicionales y 2 viviendas adaptadas para personas con discapacidad. Cada unidad habitacional posee una superficie de 67,05 m² (68,85 m² en las adaptadas), con tipología de dos dormitorios, estar-comedor, mcocina con lavadero integrado, baño completo y patio.

La ejecución estuvo a cargo de la empresa Stornini S.A., que utilizó un sistema constructivo tradicional combinado con panelería industrializada para muros y techos. Además, se realizaron obras de urbanización que incluyeron aperturade calles, provisión de agua potable a cargo de la Cooperativa El Sauce, energía eléctrica suministrada por Edemsa y el correspondiente fraccionamiento y loteo aprobado.

Con esta entrega, el IPV suma más de 1.590 viviendas construidas en Guaymallén en los últimos diez años, reafirmando el compromiso del organismo con las familias mendocinas y su acceso a una vivienda digna.