El hotel que la arena devoró por más de 100 años y buscan declararlo interés patrimonial y arqueológico

Sin embargo, el futuro del hotel quedó sellado por una promesa incumplida. Pues la viabilidad del balneario dependía de la extensión del ferrocarril, pero las vías recién llegaron a Miramar en 1911 y jamás alcanzaron Mar del Sud.

A este problema se le sumó la crisis económica de 1890 y la imprevista competencia del Hotel Boulevard Atlántico, un imponente establecimiento de casi 100 habitaciones levantado a solo un kilómetro de distancia. Entonces, afectado por la falta de visitantes, el Hotel Mar del Sud funcionó únicamente durante dos temporadas antes de ser abandonado definitivamente por sus dueños.

Algunos hallazgos del lugar en el que fue encontrado el hotel.

El inmueble poseía un diseño sencillo, con habitaciones chicas distribuidas alrededor de un patio central, con techos de chapa y muros de ladrillo común. Pero la dificultad no solo estaba en la falta de infraestructura o fachadas, sino en que al estar edificado sobre dunas móviles sin una vegetación que las fijara, los médanos avanzaron hasta sepultarlo por completo.

Ya en 1911, la arena entraba por las ventanas y salía por las puertas de la estructura vacía. Con el paso de las décadas se fue convirtiendo el edificio en una leyenda popular transmitida de generación en generación.

Qué pasa con este hotel actualmente

El documentalista Laureano Clavero halló sus restos en 2010 después de años enterrado, confirmando junto a arqueólogos de la UBA la existencia del yacimiento y de su sótano intacto a 3,20 metros de profundidad.

Hoy, este valioso testimonio histórico busca ser protegido formalmente como patrimonio municipal para resguardar las memorias de la costa bonaerense.