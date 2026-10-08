El hotel que la arena devoró por más de 100 años y buscan declararlo interés patrimonial y arqueológico

La Costa Atlántica tiene a sus pies un lugar mágico, caracterizado por la tranquilidad y por una presencia capaz de hacer destrozos por su imponente naturaleza. Se trata de Mar del Sur, un lugar que guarda un hecho aún más antiguo, enterrado bajo la arena desde hace más de 100 años: su hotel emblemático, que desapareció sin dejar rastro.
El hotel argentino que desapareció sin dejar rastro y estuvo por más de un siglo bajo la arena
Era mayo del año 1888 cuando los inversores Rómulo Otamendi, Rafael Herrera Vegas, Julio Goyena y Juan Bautista Otamendi adquirieron 565 hectáreas al sur de Miramar para fundar un exclusivo balneario orientado a las familias más privilegiadas por su dinero.
El proyecto comprendía 544 manzanas diseñadas por el agrimensor Eugenio Moy, y sus primeros remates de lotes en 1889 resultaron un éxito comercial masivo. En ese contexto nació la construcción del Hotel Mar del Sud, considerado como el edificio fundacional de la nueva villa turística.
Sin embargo, el futuro del hotel quedó sellado por una promesa incumplida. Pues la viabilidad del balneario dependía de la extensión del ferrocarril, pero las vías recién llegaron a Miramar en 1911 y jamás alcanzaron Mar del Sud.
A este problema se le sumó la crisis económica de 1890 y la imprevista competencia del Hotel Boulevard Atlántico, un imponente establecimiento de casi 100 habitaciones levantado a solo un kilómetro de distancia. Entonces, afectado por la falta de visitantes, el Hotel Mar del Sud funcionó únicamente durante dos temporadas antes de ser abandonado definitivamente por sus dueños.
El inmueble poseía un diseño sencillo, con habitaciones chicas distribuidas alrededor de un patio central, con techos de chapa y muros de ladrillo común. Pero la dificultad no solo estaba en la falta de infraestructura o fachadas, sino en que al estar edificado sobre dunas móviles sin una vegetación que las fijara, los médanos avanzaron hasta sepultarlo por completo.
Ya en 1911, la arena entraba por las ventanas y salía por las puertas de la estructura vacía. Con el paso de las décadas se fue convirtiendo el edificio en una leyenda popular transmitida de generación en generación.
Qué pasa con este hotel actualmente
El documentalista Laureano Clavero halló sus restos en 2010 después de años enterrado, confirmando junto a arqueólogos de la UBA la existencia del yacimiento y de su sótano intacto a 3,20 metros de profundidad.
Hoy, este valioso testimonio histórico busca ser protegido formalmente como patrimonio municipal para resguardar las memorias de la costa bonaerense.
En pocas palabras
- Hotel Mar del Sud: resurge la historia del hotel fundacional de Mar del Sud, sepultado por la arena por más de 100 años.
- Crisis y competencia: su desarrollo se vio truncado por la crisis de 1890 y la cercanía del Hotel Boulevard Atlántico.
- Interés patrimonial: buscan declararlo patrimonio municipal para resguardar la memoria histórica de la costa bonaerense.