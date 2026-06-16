Estados Unidos es el país que más arena vende y gana millones con un recurso clave

La posición de Estados Unidos se explica por la abundancia de sus reservas y por la diversidad de arenas que produce. Además de la utilizada en la construcción, el país cuenta con importantes yacimientos de arena industrial de alta calidad, empleada en procesos tecnológicos y energéticos. Una de las más demandadas es la llamada “arena de sílice”, fundamental para la fabricación de vidrio y para distintas actividades industriales.

Exportar arena (1)

Parece común, pero vale una fortuna: el material que Estados Unidos exporta más que nadie

La importancia de este recurso suele pasar desapercibida, pero su consumo es gigantesco. Diversos estudios estiman que la arena es el segundo recurso natural más explotado del mundo después del agua. Cada año se utilizan miles de millones de toneladas para construir viviendas, carreteras, puentes, hospitales, puertos y todo tipo de infraestructuras que acompañan el crecimiento urbano.

Sin embargo, no toda la arena es apta para los mismos usos. La arena del desierto, por ejemplo, tiene granos demasiado redondeados por la erosión del viento y no resulta ideal para fabricar hormigón. Por ello, la industria depende principalmente de arena extraída de canteras, ríos, lagos y zonas costeras, recursos que requieren una gestión cada vez más cuidadosa.

El crecimiento de la demanda mundial también ha despertado preocupaciones ambientales. Organismos internacionales han advertido sobre los efectos de la extracción excesiva, que puede provocar erosión, pérdida de biodiversidad y alteraciones en ecosistemas acuáticos y costeros. Por esa razón, muchos países avanzan en regulaciones destinadas a garantizar un aprovechamiento sostenible del recurso.