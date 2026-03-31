El hospital Humberto Notti realizó por primera vez un trasplante renal pediátrico

notti trasplante renal 2

El trabajo fue coordinado con el equipo del INCAIMEN.

Cornejo felicitó al equipo médico por el trasplante renal en el Notti

En ese sentido, el gobernador Alfredo Cornejo destacó en sus redes sociales la labor de los profesionales de la salud: "Lo hicimos con nuestros propios equipos, con capacitación y cumpliendo todos los protocolos. Hasta ahora, estos casos debían derivarse al Hospital Garrahan. Hoy podemos dar esa respuesta en Mendoza", dijo.

Y agregó: "Este avance demuestra que nuestro sistema de salud está en condiciones de abordar patologías pediátricas de alta complejidad y dar respuestas. Hoy, niños y familias de Mendoza y de toda la región pueden acceder a un trasplante sin tener que trasladarse a otros puntos del país, con todo lo que eso implica en términos de contención, riesgos y costos".