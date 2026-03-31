El hospital materno infantil Humberto Notti fue noticia este martes ya que se realizó por primera vez un trasplante renal pediátrico, marcando un hito para el sistema sanitario de Mendoza.
El hospital Humberto Notti realizó por primera vez un trasplante renal pediátrico
El Hospital Notti ya realiza cirugías de alta complejidad tras el primer trasplante renal pediátrico. Alfredo Cornejo felicitó al cuerpo médico
Con esta operación, realizada íntegramente por equipos pertenecientes al hospital de Guaymallén, el hospital Notti se convierte en el primer centro público habilitado en la región de Cuyo en llevar adelante este tipo de intervenciones y en la cuarta institución del país en alcanzar este nivel de complejidad.
Luego de una capacitación específica y cumpliendo todos los protocolos médicos, Mendoza y toda la región Cuyo sumó con este trasplante renal una alternativa real para los niños y sus familias, ya que hasta ahora los pacientes que requerían este tipo de operación debían ser derivados al Hospital Garrahan, en Buenos Aires.
El trabajo fue coordinado con el equipo del INCAIMEN.
Cornejo felicitó al equipo médico por el trasplante renal en el Notti
En ese sentido, el gobernador Alfredo Cornejo destacó en sus redes sociales la labor de los profesionales de la salud: "Lo hicimos con nuestros propios equipos, con capacitación y cumpliendo todos los protocolos. Hasta ahora, estos casos debían derivarse al Hospital Garrahan. Hoy podemos dar esa respuesta en Mendoza", dijo.
Y agregó: "Este avance demuestra que nuestro sistema de salud está en condiciones de abordar patologías pediátricas de alta complejidad y dar respuestas. Hoy, niños y familias de Mendoza y de toda la región pueden acceder a un trasplante sin tener que trasladarse a otros puntos del país, con todo lo que eso implica en términos de contención, riesgos y costos".