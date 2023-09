El hermano de Silvina Luna reveló cómo vive el duelo después de su muerte

►TE PUEDE INTERESAR: Silvina Luna: se conocieron los primeros resultados de la autopsia

Ezequiel y silvina Luna 2.jpg Ezequiel, el hermano de Silvina Luna, está haciendo terapia para sobrellevar el duelo.

Etchegoyen contó otros detalles del diálogo que mantuvo con Ezequiel: "Me confesó algunas cosas que quiero contárselas a todos, porque muchos nos preguntamos también cómo se hace para salir adelante, de dónde saca fuerzas. Primero me agradeció por la ayuda en la causa en todo este tiempo y después me dio algunas definiciones de cómo es su día a día, cómo es la vida hoy pocos días del fallecimiento lamentablemente de su hermana Silvina", explicó el periodista de Radio Mitre.

"Le pregunté también a Ezequiel por la ley Silvina y me agradeció por el apoyo de todas las personas a su hermana", agregó.

"La causa de la ley de Silvina Luna es algo que queremos que salga porque es para que no apliquen todas las porquerías que aplican y que sean cosas que hagan los cirujanos plásticos, con conciencia, para que no tengamos las enfermedades y nos vayamos muriendo de a uno como nos está pasando", expresó Etchegoyen.

