El gran amor de "El Zorro" aseguró que Mendoza es la ciudad más linda del país

Araceli Lizaso, novia del Zorro.jpeg Araceli Lizaso y Guy Williams, el flamante "Zorro"

Araceli mantuvo la charla con el programa Jóvenes de ayer desde su casa en Potrero de los Funes, San Luis. Lo primero que dijo es "vi un zorrito que pasa por acá a veces y justo estoy en la terraza mirando a la montaña y vi el zorro y lo llamé, pero no vino". Ella mira todos los días el capítulo de la serie para recordar a su viejo amor.

Amor a primera vista

"Yo no era fan de "El Zorro", yo me enamoré de Guy Williams", asegura Lizaso. Se conocieron en enero de 1978, en Mar del Plata, él tenía 54 años y ella 24, estaba viviendo en Roma, Italia, pero estaba en Buenos Aires por la temporada de verano.

Fernando Lúpiz, llamado el Zorro argentino, quien fue parteneire e íntimo amigo de Guy, fue quien los presentó. "Mientras (Lúpiz) me daba una vuelta en el aire, yo por arriba del hombro lo vi a Guy que estaba vestido de "El Zorro", pero sin antifaz. Estaba en un sillón verde del mismo verde de sus ojos, mirándome con los brazos cruzados, ojo a ojo y cuando Fernando me bajó de los brazos, seguí encandilada, no podía dejar de mirarlo", contó.

El campeón argentino de esgrima, Lúpiz, intentó presentarlos, pero no hizo falta, solo los dejó charlando solos y se sentó en otro sillón. "Nos vimos y nos quedamos flechados. Ahí empezó el amor de mi vida y para él el último amor de su vida, su gran amor", describió la actriz.

Guy Williams y su novia argentina.JPG "Nos vimos y nos quedamos flechados", dijo la actriz Araceli Lizaso

"Era un hombre maravilloso, muy inteligente, muy culto, muy leído, muy instruido, muy festejado, muy acosado, muy amado, era un hombre perfecto. Era dulce, amable y respondía al público, siempre con una sonrisa", recordó.

El éxito y la vigencia de "El Zorro"

No hay una persona que no conozca o no se disfrace de "El Zorro", dijo entusiasmada Araceli. La pareja se comunicaba en italiano porque Guy hablaba muy mal castellano, pero la gente, el público pensaba que hablaba todos los idiomas.

"Le pasaba que iba a Japón y se veía en la tele hablando japonés, entonces ya gente en la calle le hablaba y él miraba y se reía. Lo mismo le pasaba en Argentina", afirmó. Lizaso agregó que cuando hacían la gira, Guy les decía "en esta época de las Tortugas Ninja que la gente siga viendo a un tipo que se pone un antifaz negro y todo el mundo hace de cuenta que no se da cuenta que es el Zorro. Cuando es imposible no ver que don Diego es el Zorro", es increíble.

Una de las preguntas que más respondían era si Bernardo (Gene Sheldon) era mudo. La gente lo amaba, el sirviente de "El Zorro", tenía un estereotipo.

El-Zorro.jpg "El Zorro" es conocido en todo el mundo

El secreto de "El Zorro"

La actriz contó que Guy se sacaba el antifaz en cada función en frente del público para pelear con su hijo en la ficción, que era Fernando Lúpiz pero la realidad es que se sacaba el antifaz para pelear porque con el antifaz no veía. El público "sentía que el secreto era compartido porque estaban ahí, pero si no se sacaba el antifaz, no podía pelear".

Además, Lizaso dijo a Radio Ayer que Williams tenía una fragilidad capilar y cuando terminaba el show, se sacaba la camisa y tenía el cuerpo lleno de moretones porque los chicos lo pellizcaban, la gente lo apretaba y él lo soportaba muy estoico. "No se quejaba nunca, solo cuando se sacaba la ropa decía, cómo me va a doler todo el día".

Guy Williams,.jpeg Guy se sacaba el antifaz cuando peleaba en el teatro porque no veía

Los intereses económicos de Walt Disney

Lizaso contó que "El Zorro" tenía un doble en algunas escenas de mucho peligro, donde se podía romper huesos que no se podían arreglar en un fin de semana. Walt Disney era un empresario y solo pensaba a nivel dinero, si se quiebra, no puede hacerla escena. En esas cosas le ponían el doble, pero Guy no lo quería". Por otra parte, el caballo, Tornado, tenía seis dobles.

Añadió que la relación de Guy con Disney era muy buena, pero muy económica, Guy siempre decía que Walt era muy duro con el dinero. Incluso, ellos tenían un contrato de exclusividad, que no podían hacer otra cosa que no fuera con Disney, pero Guy fue contratado para hacer rodeos (que es un deporte que consiste en montar a pelo potros salvajes o reses vacunas bravas y realizar diversos ejercicios).

Guy decía que tenía la suerte de que su personaje hacía destrezas y le pagaban fortunas por ello, pero cuando Disney se enteró, en vez de echarlo o amonestarlo, le dijo vamos a medias. "Dejó que haga cosas que estaban prohibidas por su contrato porque ganaba mucho dinero y era la mitad para Walt y la mitad para Guy", dijo Araceli.

La serie tuvo solo dos temporadas y 82 capítulos. La actriz contó que no se siguió rodando porque Walt no tenía plata debido a que había comprado la ABC y estaba haciendo Disneylandia. "No le pudo poner color porque el costo era el mismo que las acciones de la cadena de televisión ABC".

Finalmente, Araceli dijo que Guy no quería seguir trabajando porque decía "para qué quiero yo todo lo que tengo, si me tengo que levantar a las cuatro de la mañana para ir a maquillaje".