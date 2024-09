El fungicida que es oro líquido para tus plantas y se hace con dos ingredientes

En el área del jardín, no todos los hongos son iguales. Algunos de ellos ayudan a descomponer la materia orgánica, enriqueciendo el suelo y promoviendo el crecimiento saludable de las plantas. Sin embargo, otros hongos, como el mildiu, el oídio o la roya, pueden debilitar las plantas y provocar su muerte si no se controlan a tiempo. Este truco casero es una opción natural, efectiva y económica para proteger tus plantas de hongos no deseados.