El fundador de Generación Zoe está prófugo pero sus adeptos de Mendoza difundieron sorteos en las redes

En Mendoza, la sede está sobre la Lateral Sur del Acceso Este, donde Zoe abrió amplias oficinas, un aula para 500 personas y hasta un salón con churrasquera para hacer eventos. Todo barnizado de una retórica new age vinculada a supuestos nuevos paradigmas, como puede verse en este video:

Embed

El fantasma de Ganancias Deportivas

El viernes se conoció que la fiscal Juliana Companys, de Villa María (Córdoba), ordenó varios allanamientos en una causa donde ya hay 13 imputados y al menos seis detenidos, entre ellos el contador Norman Próspero, capturado en la Ciudad de Buenos Aires. La acusación es por estafa y malversación de fondos.

Cositorto, por su parte, ya se fue del país. Estaría en República Dominicana y aún se encuentra prófugo a pesar del pedido de captura internacional librado por el Ministerio Público. Y no sólo lo busca la fiscal Companys. El fiscal federal Eduardo Taiano también lo acusa de ser un estafador.

Es que hace meses existen sospechas de que Zoe puede ser uno de los temidos esquemas Ponzi, que ofrecen ganancias siderales pero basan esa oferta en el ingreso de nuevos adeptos, ya que el "negocio" real, más que producir riqueza, es incorporar gente incauta.

En Mendoza, un periodista de este medio fue a las oficinas de Zoe a consultar y le ofrecieron meterse poniendo 500 dólares y acceder, de paso, a distintos cursos.

Es decir que a pesar de las advertencias de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la organización continúa captando ahorros de la gente bajo la promesa de beneficios en dólares que van desde el 7,5% mensual, cifra imposible de conseguir en los negocios "tradicionales".

¿Hará Zoe un impasse, ahora que la Justicia decidió jugar fuerte? Hasta hace algunas horas, no parecía. La firma sigue siendo sponsor oficial del Club Chacarita Juniors -que emitió un comunicado- y, entre otros deportistas, del jugador de vóley Leo Aveiro, medallista olímpico y sobrino del intendente de Tunuyán, Martín Aveiro.

"Yo no cuento con información sobre Zoe porque ellos simplemente son mis sponsors. No formo parte de la empresa; y la relación que tengo es que son mis patrocinadores", aclaró Leo ante la consulta de UNO. Es decir que Aveiro no tiene por qué conocer las críticas que se le están haciendo a la firma, aunque por las dudas borró los posteos donde la promocionaba.

Eso sí: es evidente que la organización sabe a qué figuras apuntar y cómo trabajar en las redes. En su perfil de Instagram, el mencionado deportista local había hecho público un sorteo que tenía como finalidad difundir la marca:

sorteo publicación.png El sorteo al que invitan algunos referentes de Mendoza.

Como si esto fuera poco, el paso de los días permitió que se conozcan más detalles que llaman la atención. Por ejemplo, el hecho de que uno de los líderes en Mendoza, Federico Tamuch, grabara a fines de 2021 varios mensajes promoviendo a Ganancias Deportivas, una piramidal que afectó a miles de personas, especialmente en San Rafael.

Tamuch impacta en sus interlocutores como una persona cortés y carismática, que invita a "sacar las propias conclusiones" antes de prejuzgar. En estos videos puede verse su entusiasta arenga alrededor de Ganancias Deportivas:

Embed

Embed

Cómo cae la gente

"Mi abuela cayó: vio una publicación de Facebook y se metió a principios de noviembre de 2021", recapituló un usuario identificado como Valen (@VaIenQpr) durante un "espacio" de Twitter que se organizó el viernes por la noche y que contó con la asistencia en vivo de unas 3000 personas.

"Luego metió a mi vieja, a mi tío y me sacó una cuenta a mí 'para que me independizara financieramente y 'no tuviera que trabajar'", siguió el entrevistado.

Para fines de noviembre -siempre según el relato de Valen- esta abuela pensó en alquilar su casa e irse a vivir con familiares -"porque la jubilación no le alcanza"- y finalmente decidió darle la propiedad a Zoe a cambio de los beneficios prometidos.

Valen aseguró: "La casa valía unos 90.000 dólares, ella se la cedió a la empresa y calculó que iba a vivir como una reina".

Suena absurdo pero no lo es. Cuando Diario UNO se acercó a las oficinas locales, le comunicaron al periodista que si no tenía los 500 dólares requeridos para ingresar podía llevar "su auto o un terreno" para que se lo cotizaran, se concretara la transferencia y fuera considerado parte del pago.

Es posible que se hayan realizado innumerables transacciones de esta clase con intervención de escribanos públicos. "Mi abuela cobró a finales de diciembre y a finales de enero -cerró Valen-. Luego se empezaron a atrasar".

"La empresa llega donde llega"

En medio de la tormenta, Cositorto -que se encuentra fuera del país, presuntamente en República Dominicana- insiste en su versión acerca del funcionamiento de Zoe y denuncia una alianza bancaria y mediática para perseguir a los fieles de su credo.

Aquí, uno de sus actos de fe:

Embed

“Hay gente que funda empresas para robar dinero e irse pero hay otra que crea empresas con las ganas de que crezca y la empresa llega hasta donde llega y después se cae. Esto lo traigo para que sepamos que este tipo de empresas se suelen caer. La empresa nuestra no se cayó, obviamente quedó golpeada, sobre todo en Argentina”, se atajó el famoso "coach" en una reciente reunión que mantuvo con sus líderes desde un hotel de Colombia.

El fundador de la polémica organización reconoce que se está facturando el 10% de lo que se debería, lo que combinado con "el bloqueo de 611 bitcoin" por parte de una plataforma dificultaría cumplir con los beneficios prometidos.

Embed

Cositorto ya avisó que si sus seguidores no venden más ni invitan más gente, serán “artífices de que la empresa se caiga; de la profecía autocumplida”. Entre tanto, sus discípulos de Mendoza -se calcula que hay unos 2.000 miembros- participan en sorteos en los que la entidad ofrece premios como los que figuran en la siguiente imagen: