El FBI pone la mira sobre las aplicaciones desarrolladas en China: el peligro que representa para tu teléfono

FBI advierte a usuarios que descarguen aplicaciones desarrolladas en China
Una alerta publicada el 31 de marzo del vigente año por parte del FBI informa sobre el riesgo que conlleva instalar aplicaciones en nuestro teléfono que estén desarrolladas en China. En concreto, el comunicado profesa: “Las aplicaciones que mantienen la infraestructura digital en China están sujetas a las estrictas leyes de seguridad nacional chinas, lo que permite al gobierno chino acceder potencialmente a los datos de los usuarios de aplicaciones móviles”.
El núcleo de la preocupación del organismo norteamericano no radica necesariamente en la funcionalidad de las herramientas, sino en el marco legal que las rige. Las empresas tecnológicas que mantienen su infraestructura digital y servidores en territorio chino están supeditadas a leyes de seguridad nacional extremadamente estrictas.
Estas normativas le permiten al gobierno de ese país exigir, de manera potencial, el acceso a los datos almacenados en dichas plataformas. Por tanto, cualquier información que un usuario ceda a una aplicación desarrollada en China podría terminar, por imperativo legal, en manos de agencias estatales extranjeras, un riesgo que el FBI define como global y no limitado exclusivamente a ciudadanos de Estados Unidos.
Uno de los puntos más críticos destacados por la agencia es el uso extensivo y, a veces, abusivo de los permisos de acceso. Muchas de estas aplicaciones solicitan autorizaciones que exceden por mucho lo necesario para su funcionamiento básico.
El FBI pone especial énfasis en una táctica de ingeniería social muy común: la opción de "invitar a contactos" a cambio de recompensas, bonos o ventajas dentro de la app. Al aceptar esta función, el desarrollador obtiene la capacidad de recolectar y almacenar no solo la información del usuario, sino toda su agenda: nombres, correos electrónicos, números telefónicos, direcciones e identificaciones digitales de terceros que ni siquiera han instalado la herramienta.
En consecuencia, las autoridades estadounidenses recomiendan utilizar exclusivamente tiendas oficiales de aplicaciones y desconfiar de cualquiera que sea de origen chino, como así también aquellas que se ofrezcan en sitios webs desconocidos y tengan como base un archivo APK.