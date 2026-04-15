El FBI pone la mira sobre las aplicaciones desarrolladas en China: el peligro que representa para tu teléfono

Estas normativas le permiten al gobierno de ese país exigir, de manera potencial, el acceso a los datos almacenados en dichas plataformas. Por tanto, cualquier información que un usuario ceda a una aplicación desarrollada en China podría terminar, por imperativo legal, en manos de agencias estatales extranjeras, un riesgo que el FBI define como global y no limitado exclusivamente a ciudadanos de Estados Unidos.

Uno de los puntos más críticos destacados por la agencia es el uso extensivo y, a veces, abusivo de los permisos de acceso. Muchas de estas aplicaciones solicitan autorizaciones que exceden por mucho lo necesario para su funcionamiento básico.

aplicacion telefono El FBI recomienda, entre otras cosas, descargar aplicaciones de tiendas oficiales.

El FBI pone especial énfasis en una táctica de ingeniería social muy común: la opción de "invitar a contactos" a cambio de recompensas, bonos o ventajas dentro de la app. Al aceptar esta función, el desarrollador obtiene la capacidad de recolectar y almacenar no solo la información del usuario, sino toda su agenda: nombres, correos electrónicos, números telefónicos, direcciones e identificaciones digitales de terceros que ni siquiera han instalado la herramienta.

En consecuencia, las autoridades estadounidenses recomiendan utilizar exclusivamente tiendas oficiales de aplicaciones y desconfiar de cualquiera que sea de origen chino, como así también aquellas que se ofrezcan en sitios webs desconocidos y tengan como base un archivo APK.