El extraño síndrome que provoca que una persona sea demasiado simpática

A veces son demasiado abiertos y confiados con los extraños y no se dan cuenta de cuándo están en peligro, lo que claramente los hace vulnerables a situaciones de peligro como el abuso y el acoso.

Estas personas se entregan a todo el mundo sin prejuicios, lo que pasa de ser un rasgo encantador a una verdadera situación de peligro. Muchos sufren de ansiedad grave y, por culpa de todo esto, pocas personas con este síndrome viven de manera independiente.

Como si lo social fuera poco, este síndrome suele venir acompañado de algunas afecciones cardiovasculares, retrasos en el desarrollo y problemas de aprendizaje.

Señales para identificar a una persona con este síndrome