El Exceso: una novela política de Edgardo Scott que te traslada en el tiempo

Hoy, Edgardo Scott tiene 45 años, pero hace 20 que comenzó a escribir esta novela y hace 11 que vio la luz por primera vez. Fue esa juventud, el haber vivido los años 90 y tenerlos tan frscos lo que le permitió dar un contexto especial a El Exceso.

"Es típico que los escritores escriban desde sus memorias. Hubo muchas situaciones que las viví siendo adolescente", explica Scott desde Francia, adonde vive desde hace unos años.

Justamente, hace unas semanas Scott estuvo presente en la Feria de Editores, más como una excusa, ya que la verdadera razón había sido visitar a su familia. La distancia ha hecho que tenga una visión del país bastante negativa, y con razón, ya que cada vez que vuelve se encuentra con un panorama económico con mayor cantidad de pobreza y poco autocrítica de la dirigencia política.

No obstante, Argentina tiene algo muy particular, como dice Scott. No importa cómo, pero siempre la cultura sobrevive y crece en el país y la actualidad literaria es fuerte a través de nuevos autores y otros que se han logrado considerar, explica el escritor a Diario UNO. "Eso está bueno, siempre hay nuevas propuestas", manifiesta.

Igualmente, Scott señala que la realidad argentina no escapa de la del resto del mundo, en donde existe una cierta tendencia hacia la profesionalización de la literatura por la que se escribe "bajo una agenda de programa y los autores militan la ideología. Es parte de un proceso mundial", y señala que también hay otro punto muy comun y es de las redes sociales, que propician a personas que se hacen muy visibles y que luego construyen una figura de autor, cuando antes era al revés y se trataba de un proceso de años.

Leé un fragmento de El Exceso de Edgardo Scott