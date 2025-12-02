Inicio Sociedad Electrodomésticos
El error al usar tus electrodomésticos que dispara el consumo: el botón oculto del lavavajillas que nadie ve

Descubrí el botón oculto del lavavajillas que baja el consumo en electrodomésticos y reduce tus facturas. Un truco simple para empezar a ahorrar ya

Jimena Díaz
Jimena Díaz
El lavavajillas es uno de los electrodomésticos más eficientes del hogar, pero miles lo usan sin activar la función que marca la diferencia en el consumo. Crédito: Freepik.

Aunque el lavavajillas es uno de los electrodomésticos más eficientes del hogar, miles lo usan sin activar la función que realmente marca la diferencia en el consumo. Ese “modo oculto” puede recortar el gasto de agua y electricidad de manera notable, algo clave en un contexto donde las facturas vienen cada vez más altas.

El botón secreto es el del programa Eco/Ahorro, un botón que muchas veces está poco visible o confundido entre otras funciones. Crédito: Freepik.

Cómo funciona este “modo secreto”

Se trata del programa Eco/Ahorro, un botón que muchas veces está poco visible o confundido entre otras funciones. Los técnicos coinciden en que el programa Eco usa menos litros de agua, baja la temperatura del lavado y prolonga el ciclo para lograr la misma limpieza con menor gasto energético. Al no calentar tanta agua ni realizar enjuagues intensos, el ahorro se vuelve inmediato.

Además, estudios de eficiencia doméstica y manuales recientes de fabricantes señalan que un lavavajillas bien utilizado puede consumir menos que lavar a mano, siempre que se use con carga completa y sin pre-enjuagar los platos.

El truco para que realmente ahorre

Hay que evitar enjuagar los platos bajo la canilla: solo retirales restos s&oacute;lidos. Cr&eacute;dito: Freepik.

Hay que evitar enjuagar los platos bajo la canilla: solo retirales restos sólidos. Crédito: Freepik.

Por qué esto importa hoy

Optimizar el uso del lavavajillas no solo cuida el bolsillo: también ayuda a reducir el impacto ambiental. Menos litros de agua, menos energía y menos emisiones asociadas al calentamiento. Un pequeño gesto que suma mucho en casas donde cada ajuste cuenta.

