El error al usar tus electrodomésticos que dispara el consumo: el botón oculto del lavavajillas que nadie ve

lavavajillas consumo agua freepik El botón secreto es el del programa Eco/Ahorro, un botón que muchas veces está poco visible o confundido entre otras funciones. Crédito: Freepik.

Cómo funciona este “modo secreto”

Se trata del programa Eco/Ahorro, un botón que muchas veces está poco visible o confundido entre otras funciones. Los técnicos coinciden en que el programa Eco usa menos litros de agua, baja la temperatura del lavado y prolonga el ciclo para lograr la misma limpieza con menor gasto energético. Al no calentar tanta agua ni realizar enjuagues intensos, el ahorro se vuelve inmediato.

Además, estudios de eficiencia doméstica y manuales recientes de fabricantes señalan que un lavavajillas bien utilizado puede consumir menos que lavar a mano, siempre que se use con carga completa y sin pre-enjuagar los platos.