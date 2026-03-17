En los territorios remotos de una frontera estratégica de América del Sur, el rugido de la maquinaria pesada corta el silencio de la llanura. Excavadoras y camiones del Ejército suramericano avanzan con precisión, removiendo tierra y piedra para dar forma a largas zanjas que, más que simples surcos en el suelo, representan un símbolo tangible de soberanía y seguridad
El ejército de América del Sur que despliega maquinaria pesada para construir zanjas en frontera estratégica
El despliegue militar busca cerrar rutas clandestinas y reforzar el control en una de las fronteras más vigiladas de América del Sur.
Cada metro excavado no solo modifica el paisaje, sino que fortalece la presencia estatal en un límite históricamente sensible y de alto valor estratégico. Te contamos en que lugar de América del Sur se encuntra.
El ejército de América del Sur que despliega maquinaria pesada para construir zanjas en frontera estratégica
En el extremo norte de Chile, el Ejército comenzó a desplegar maquinaria pesada para excavar zanjas en la frontera con Perú, una zona estratégica marcada por el desierto y los pasos no habilitados. Los trabajos se concentran en la región de Arica y Parinacota, cerca del paso fronterizo de Chacalluta Border Crossing.
Retroexcavadoras y camiones trabajan en este terreno de América del Sur para levantar barreras físicas destinadas a frenar el ingreso irregular, el contrabando y otras actividades ilícitas. Las zanjas forman parte de un plan de seguridad fronteriza que busca reforzar el control territorial en uno de los puntos más sensibles del norte chileno. La obra combina ingeniería militar, logística y vigilancia permanente.
Refuerzo fronterizo en el desierto chileno
La obra también incluye vigilancia permanente, patrullajes militares y apoyo tecnológico para monitorear la frontera. El objetivo es cerrar rutas utilizadas por redes de tráfico de personas y mercancías ilegales que operan en el desierto. Autoridades de Chile señalan que el refuerzo busca ordenar el flujo migratorio y fortalecer la presencia del Estado en una zona extensa y difícil de controlar. En este paisaje árido, donde el viento y la arena dominan el horizonte, la maquinaria abre surcos profundos que buscan transformar el límite geográfico en una barrera más efectiva para la seguridad del país.
La obra también incluye vigilancia permanente, patrullajes militares y apoyo tecnológico para monitorear la frontera. El objetivo es cerrar rutas utilizadas por redes de tráfico de personas y mercancías ilegales que operan en el desierto. Autoridades chilenas señalan que el refuerzo busca ordenar el flujo migratorio y fortalecer la presencia del Estado en una zona extensa y difícil de controlar. En este paisaje árido, donde el viento y la arena dominan el horizonte, la maquinaria abre surcos profundos que buscan transformar el límite geográfico en una barrera más efectiva para la seguridad del país.