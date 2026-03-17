El ejército de América del Sur que despliega maquinaria para abrir una zanja gigantesca en una frontera estratégica

Retroexcavadoras y camiones trabajan en este terreno de América del Sur para levantar barreras físicas destinadas a frenar el ingreso irregular, el contrabando y otras actividades ilícitas. Las zanjas forman parte de un plan de seguridad fronteriza que busca reforzar el control territorial en uno de los puntos más sensibles del norte chileno. La obra combina ingeniería militar, logística y vigilancia permanente.

Frontera (3)

Refuerzo fronterizo en el desierto chileno

La obra también incluye vigilancia permanente, patrullajes militares y apoyo tecnológico para monitorear la frontera. El objetivo es cerrar rutas utilizadas por redes de tráfico de personas y mercancías ilegales que operan en el desierto. Autoridades de Chile señalan que el refuerzo busca ordenar el flujo migratorio y fortalecer la presencia del Estado en una zona extensa y difícil de controlar. En este paisaje árido, donde el viento y la arena dominan el horizonte, la maquinaria abre surcos profundos que buscan transformar el límite geográfico en una barrera más efectiva para la seguridad del país.

La obra también incluye vigilancia permanente, patrullajes militares y apoyo tecnológico para monitorear la frontera. El objetivo es cerrar rutas utilizadas por redes de tráfico de personas y mercancías ilegales que operan en el desierto. Autoridades chilenas señalan que el refuerzo busca ordenar el flujo migratorio y fortalecer la presencia del Estado en una zona extensa y difícil de controlar. En este paisaje árido, donde el viento y la arena dominan el horizonte, la maquinaria abre surcos profundos que buscan transformar el límite geográfico en una barrera más efectiva para la seguridad del país.