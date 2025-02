image.png Anne Hathaway y su entrenadora, Monique Eastwood.

La especialista indica que todo eso será una sola repetición. Para conseguir resultados rápidamente debes continuar hasta que alcances 10 repeticiones y después cambiar al otro lado. Todo esto debes intentar lograrlo en tres minutos o menos. A medida que pasen los entrenamientos, seguramente podrás reducir los segundos.

En caso de que no llegues a las 10 repeticiones iniciales, la entrenadora de Anne Hathaway sugiere iniciar con menos repeticiones y desarrollar la resistencia lentamente. En esta línea, la profesional sostiene que no debes poner demasiado énfasis en los hombros, ya que esto hará que te olvides de los glúteos y piernas y no los actives. En consecuencia, debes intentar sentir el mismo esfuerzo en las piernas, los glúteos, el abdomen y los hombros.

ejercicio abdomen.jpg Haciendo plancha podrás conseguir un abdomen soñado.

Además de conseguir un abdomen plano, el ejercicio que realiza Anne Hathaway también permite trabajar otros sectores, como has podido comprobar. “La secuencia también activa la parte interna de los muslos y desafía el centro y la pelvis, ya que solo tienes una pierna estable mientras te mueves hacia adelante y hacia atrás. El golpeteo lateral activa más los oblicuos, al igual que tener que mantener el tronco estable mientras mueves la pierna hacia adelante y hacia atrás", señala la experta.